«Я не думал ни о чём, кроме победы»: Антонелли

Кими Антонелли одержал победу на Гран При Италии, став первым итальянским гонщиком за 60 лет, поднявшимся на высшую ступень подиума в Монце. Сенсационным результат сделал и его старт с 19-й позиции, однако это не помешало ему выиграть домашнюю гонку.

Вопрос: Кими, примите поздравления с победой! Давайте начнём с впечатлений, которые вы испытали, поднявшись на вершину легендарного подиума: поделитесь, как это было?

Кими Антонелли: Да, пожалуй, именно подиум в Монце – совершенно особенный в этом сезоне. Было просто невероятно здорово видеть, как болельщики заполонили всю старт-финишную прямую. Это моя домашняя гонка, что только добавляет впечатлений. Конечно, сейчас я очень-очень счастлив!

Вопрос: Вы провели прекрасную гонку, но расскажите, о чём вы думали перед стартом, какой результат считали возможным?

Кими Антонелли: Я думал, что смогу подняться на подиум, однако потом, когда гонка была остановлена красными флагами, а я в этот момент уже занимал 12-ю позицию, уже стало понятно, что можно и за победу побороться. Но когда я уже добрался до группы лидеров и сражался с напарником, то оторваться от него было очень трудно, практически невозможно.

В общем, я понимал, что довести гонку до победы будет непросто. Но затем был введён режим виртуального автомобиля безопасности, мы провели пит-стоп, после чего ещё надо было отыграть отставание, но когда в итоге я первым пересёк линию финиша, то очень порадовался такому результату.

Вопрос: Можете ли сказать, что это была лучшая гонка за всю вашу карьеру, не только за полтора сезона в Формуле 1?

Кими Антонелли: Хочу сказать, что лучшие гонки ещё впереди, но я действительно чувствую, что это была одна из лучших гонок, которые я когда-либо провёл, и я всегда буду её помнить.

Вопрос: Что думаете о ваших перспективах в чемпионате? Такое впечатление, что эта победа стала весьма ярким выражением ваших намерений. Вы уже опережаете Джорджа Расселла на 66 очков…

Кими Антонелли: Я пока не хочу об этом думать, ведь по ходу сезона мы видели, что ситуация может очень быстро меняться. Моя задача лишь в том, чтобы каждую гонку воспринимать по отдельности, просто стараясь добиваться максимально возможных результатов, использовать любой шанс, а там будет видно, что произойдёт под конец года. Но сейчас нет никакого смысла думать о чемпионате…

Вопрос: Вы яростно сражались до самого финиша, особенно на последних кругах, и постоянно шли на риск. Насколько тонка грань между ситуацией, когда вы продолжаете агрессивно атаковать в стремлении выиграть гонку, и соображениями, связанными с чемпионатом, когда имеет смысл действовать более осторожно?

Кими Антонелли: Сегодня я вообще не думал ни о чём, кроме победы, тем более когда увидел, что шанс есть. Да, я агрессивно атаковал и совершил небольшую экскурсию за пределы трассы, когда на обочине наехал на фрагменты отработанной резины, и ничего хорошего в этом не было.

Но понимаете, сегодня мы старались атаковать, разумно действовать, проводя обгоны с использованием энергии батареи, и в итоге у нас всё получилось. Кроме того, в этот уик-энд Mercedes была однозначно лучшей из всех команд, что тоже помогло отыграться.

Вопрос: По ходу гонки вам было слышно, как вас поддерживает публика на трибунах?

Кими Антонелли: Нет, конечно, нет! Но на выходе из первой шиканы я краем глаза видел, что творится на трибунах. К счастью, наши машины всё-таки довольно громкие, а если в процессе пилотирования вы начинаете слышать болельщиков, это говорит о том, что у вас большие проблемы.

Но публика придаёт мне дополнительную энергию, я это определённо чувствовал и старался атаковать ещё активнее. Безусловно, в этот уик-энд трибуны нас очень здорово поддерживают, и на каждом круге я видел, как болельщики нас приветствуют, и это заставляло поднажать ещё, пробиваться вперёд и довести гонку до победы.

Вопрос: В этом году вы выиграли гонку в Монако, а теперь одержали победу на домашней трассе – неужели вы не чувствуете, что 2026-й может стать годом, когда вы выиграете чемпионат?

Кими Антонелли: Безусловно, мы очень уверенно выступаем в этом году, но. впереди ещё много гонок, и может произойти всё, что угодно. Мы же видели, что ситуация очень быстро меняется, поэтому могу лишь повторить то, что уже не раз говорил: каждую гонку надо воспринимать по отдельности, сосредоточиться на том, что зависит именно от меня, и по максимуму использовать каждый шанс.

Понимаете, в этот уик-энд мы были самыми быстрыми, но никогда не знаешь, что может случиться. Может быть, мы приедем на следующую трассу, и там быстрее всех будут гонщики McLaren или Ferrari, или даже Макс Ферстаппен за рулём машины Red Bull.

А также надо подчеркнуть, что Джордж сейчас тоже в отличной форме, поэтому я просто должен прибавить ещё и действительно использовать любую возможность.