В Бразилии Антонелли гостил у семьи Айртона Сенны

Кими Антонелли вчера прибыл в Бразилию в статусе нового чемпиона мира. По приглашению семьи Айртона Сенны, легендарного бразильского гонщика, он сразу отправился в её поместье в городе Татуи, расположенном примерно в 140 км от Сан-Паулу.

Поместье носит название Fazenda Dois Lagos. Сенна приобрёл его в 1991 году.

Антонелли опубликовал несколько фотографий, сделанных в окружении семьи Сенны. На одном из снимков также запечатлён Бруно Сенна — бывший гонщик Формулы 1 и племянник трёхкратного чемпиона мира.

Ещё в Мехико на пресс-конференции после гонки Кими заявил, что во время предстоящего Гран При Сан-Паулу будет выступать в шлеме, оформленном в честь Айртона Сенны и его достижений. Бразильские друзья Антонелли, вероятно, уже видели этот шлем, а остальным болельщикам придётся дождаться его официальной презентации.

Тем временем самый молодой в истории Формулы 1 чемпион мира получил возможность не только пообщаться с наследниками Сенны, но и посидеть в кокпите Lotus 98T. Именно на этой машине Сенна выступал в 1986 году.

«Незабываемый день! Я благодарен всей семье Сенны, и мне понадобиться какое-то время, чтобы всё это осознать. Воспоминания об этом дне я сохраню на всю жизнь!» – прокомментировал Антонелли на своих страницах в социальных сетях.