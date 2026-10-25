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Антонелли: «Теперь постараемся выиграть и гонку»

Кими Антонелли завоевал поул в квалификации Гран При США, несмотря на сильный ветер и кочки трассы, опередив Макса Ферстаппена перед гонкой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.10.2026, 01:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Кими Антонелли в седьмой раз в сезоне оказался лучшим в квалификации и завоевал поул-позицию на Гран При США. Лидеру личного зачёта чемпионата мира из Mercedes не помешали ни кочки на техасской трассе, ни сильные порывы ветра, хотя сам гонщик отметил негативное влияние этого фактора.

Кими Антонелли (1-й): «Мы завоевали поул, поэтому завтра постараемся выиграть гонку. Но все знают, что Макс Ферстаппен очень быстрый гонщик и в этой квалификации отлично справился с делом, поэтому завтра мне легко не будет, но постараемся хорошо провести старт.

Будем надеяться, что мы сохраним первую позицию на входе в 1-м поворот, а после этого постараемся задавать темп, даже если борьба по ходу гонки будет очень плотной.

Но я доволен тем, как прошла сегодняшняя квалификация, хотя в финале пришлось непросто из-за очень сильных и непредсказуемых порывов ветра. Всё-таки здорово, что мы смогли завоевать поул!»

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Источник

Андреа Кими Антонелли (328)Mercedes (927)

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