Антонелли сначала представили как "Кими Райкконена"
На церемонии в Шанхае ведущий случайно назвал Кими Антонелли «Кими Райкконеном», что удивило гонщика и команду Mercedes, видео стало вирусным.
Демид Поршнев
16.03.2026, 10:11·1 мин
Во время церемонии награждения в Шанхае произошел курьезный инцидент. Ведущий мероприятия, Боб Костандурос, по ошибке объявил Кими Антонелли как «Кими Райкконен».

Неожиданная ошибка вызвала заметное удивление у самого молодого победителя. Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, находившиеся рядом, также не скрывали своего удивления.

Интересно, что в телевизионной трансляции этот момент не был слышен, поэтому зрители, следившие за церемонией в прямом эфире, не сразу поняли причину реакции 19-летнего гонщика.

Инцидент быстро стал достоянием общественности, когда команда Mercedes опубликовала видеозапись случившегося в социальных сетях, где ролик мгновенно набрал популярность.

