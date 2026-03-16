Антонелли сначала представили как "Кими Райкконена"

Во время церемонии награждения в Шанхае произошел курьезный инцидент. Ведущий мероприятия, Боб Костандурос, по ошибке объявил Кими Антонелли как «Кими Райкконен».

Неожиданная ошибка вызвала заметное удивление у самого молодого победителя. Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, находившиеся рядом, также не скрывали своего удивления.

Интересно, что в телевизионной трансляции этот момент не был слышен, поэтому зрители, следившие за церемонией в прямом эфире, не сразу поняли причину реакции 19-летнего гонщика.

Инцидент быстро стал достоянием общественности, когда команда Mercedes опубликовала видеозапись случившегося в социальных сетях, где ролик мгновенно набрал популярность.