Антонелли: Главное сейчас — «разобраться со стартами»

Команда Mercedes успешно начала новый сезон, оформив двойную победу на Гран-при в Мельбурне. Однако оба гонщика коллектива столкнулись с проблемами на старте, потеряв несколько позиций. В преддверии этапа в Шанхае Кими Антонелли обозначил приоритет команды — работа над улучшением стартов с места.

Кими Антонелли отметил: «Победный дубль – лучший способ начать сезон. По ходу уик-энда я выступал нестабильно, но смог отыграться после событий в третьей тренировке. Команда отлично поработала, восстановив мою машину. Они спасли мой уик-энд».

Антонелли также подчеркнул, что несмотря на сложность с настройками, машина показывала высокую скорость и не доставляла проблем во время гонки. Это позволило ему чувствовать уверенность на трассе и успешно провести первую гонку сезона.

Вместе с тем, пилот отметил серьёзную конкуренцию со стороны Ferrari на дистанции, особенно по сравнению с квалификационным темпом. Он добавил, что в коллективе царит хорошая атмосфера, однако все понимают — ситуация в чемпионате может измениться в любой момент.

Особое внимание в Mercedes сейчас уделяют анализу стартов. После подробного изучения ситуации в Мельбурне в команде выявили причины неудачных стартов. Антонелли рассказал, что в его случае ситуация осложнилась полным отсутствием заряда батареи после прогревочного круга, что вызвало стресс и почти привело к мысли о технической неисправности.

Тем не менее, быстрая машина позволила отыграть потерянные позиции, но, по словам гонщика, именно старты требуют наибольшего внимания. Это связано с тем, что конкуренты, такие как Ferrari и Red Bull, демонстрируют уверенные старты с места.

Антонелли отметил, что даже команды, использующие аналогичный двигатель, стартуют лучше. В Мельбурне преимущество в скорости позволило Mercedes компенсировать упущенное на старте, но на других трассах такое преимущество может отсутствовать, и борьба будет более плотной. В этой связи гонщик подчеркнул критическую важность работы над стартовой фазой гонки.