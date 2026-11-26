В десяти первых гонках сезона Mercedes добилась восьми побед. В следующих одиннадцати заездах команда выиграла четыре раза — столько же побед одержала Red Bull Racing, тогда как McLaren записала на свой счёт ещё три успеха. В Катаре Кими Антонелли отметил, что баланс сил изменился. По его мнению, вторая половина 2026 года позволит лучше понять, какой может стать борьба в следующем сезоне.

Кими Антонелли: «Соперники в последнее время заметно прибавили, а нам было сложнее работать с новинками, на что повлияло сразу несколько факторов. Кроме того, по регламенту команды, которые занимают более низкие места, получают больше времени на работу в аэродинамической трубе. Поэтому вполне естественно, что со временем разница в скорости между ведущими командами сократилась.

Думаю, нынешняя расстановка сил отчасти показывает, чего можно ждать в следующем сезоне, когда за победы будут бороться несколько команд. Это было бы здорово и очень интересно. Сейчас уже нет одной машины, которая была бы быстрее всех на любой трассе. Расстановка сил меняется в зависимости от характеристик конкретной трассы».

На вопрос о том, считает ли он Макса Ферстаппена своим главным соперником в борьбе за титул в 2027-м, Антонелли ответил: «Не только Макса, но и всех остальных. Если как в этом году на одних трассах сильнее будут McLaren, на других Red Bull, а на третьих преимущество окажется у нас, то борьба между всеми нами получится очень плотной».