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Антонелли и Элбон потеряют на старте 30 и 20 позиций соответственно

FIA подтвердила штрафы Кими Антонелли и Алекса Элбона на Гран При Италии: гонщики потеряют 30 и 20 мест на старте из-за превышения лимита моторов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.09.2026, 18:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

FIA официально утвердила штрафы для Кими Антонелли и Алекса Элбона, из-за которых гонщики потеряют позиции на старте Гран При Италии.

В Монце на машине Mercedes установили пятый двигатель внутреннего сгорания, четвёртый накопитель энергии и четвёртый блок управляющей электроники. По каждому из этих компонентов был превышен установленный на сезон лимит. В результате Кими Антонелли потеряет 30 мест на стартовой решётке.

Алекс Элбон получил пятый двигатель внутреннего сгорания и четвёртый блок управляющей электроники. Эти замены также превысили разрешённое на сезон количество элементов. Гонщик Williams будет оштрафован потерей 20 мест на старте воскресной гонки.

Источник

Mercedes (861)FIA (551)Williams (595)Александер Элбон (265)Андреа Кими Антонелли (290)

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