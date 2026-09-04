Антонелли и Элбон потеряют на старте 30 и 20 позиций соответственно

FIA официально утвердила штрафы для Кими Антонелли и Алекса Элбона, из-за которых гонщики потеряют позиции на старте Гран При Италии.

В Монце на машине Mercedes установили пятый двигатель внутреннего сгорания, четвёртый накопитель энергии и четвёртый блок управляющей электроники. По каждому из этих компонентов был превышен установленный на сезон лимит. В результате Кими Антонелли потеряет 30 мест на стартовой решётке.

Алекс Элбон получил пятый двигатель внутреннего сгорания и четвёртый блок управляющей электроники. Эти замены также превысили разрешённое на сезон количество элементов. Гонщик Williams будет оштрафован потерей 20 мест на старте воскресной гонки.