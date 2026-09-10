Антонелли: После победы мой телефон разрывался от звонков

Перед стартом Гран При Испании Кими Антонелли вспомнил о реакции на свою домашнюю победу в Монце. После гонки гонщик Mercedes получил так много поздравлений, что в какой-то момент его мессенджер перестал работать. Среди отправителей были известные итальянские спортсмены, включая Валентино Росси.

Кими Антонелли: «Сообщений было очень много. После гонки я открыл мессенджер и получил столько сообщений, что приложение просто зависло. Я зашёл в него и вышел, даже не успев ничего нажать, потому что телефон просто разрывался.

Мне написали Янник Синнер, Марко Беццекки, Валентино Росси, буквально все. Было очень приятно видеть столько поддержки, столько энтузиазма и эмоций. Это очень круто. Мне сложно выделить какое-то одно сообщение среди всех остальных. Все были очень и очень приятными».

По словам Антонелли, уже на следующий день после победы он снова сел за руль, отправившись на картинговую трассу.

«Иногда сложно сохранять спокойствие и не слишком сильно поддаваться эмоциям, – продолжает Кими. – День в Монце получился очень эмоциональным. Но, например, картинг в понедельник помог мне вернуться на землю.

Мы отлично провели день вместе с командой. Это помогло мне вспомнить, откуда я пришёл и какой прошёл путь. Поэтому это был хороший способ повеселиться, потренироваться и заодно вернуться к реальности».