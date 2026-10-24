Антонелли: Чтобы побороться за победу, необходимо прибавить

Кими Антонелли показал второй результат во второй тренировке Гран При США. Он уступил Шарлю Леклеру, ставшему самым быстрым, 0,042 с. Лидер личного зачёта отметил, что Mercedes ещё предстоит доработать, чтобы претендовать на победу в гонке.

Джордж Расселл, напарник Антонелли по Mercedes, завершил тренировку с пятым временем. По его словам, на быстром круге не удалось полностью раскрыть потенциал машины, поэтому команда рассчитывает на дальнейшее улучшение результата.

Кими Антонелли (2-й): «День в Остине получился непростым. Первая тренировка прошла не лучшим образом из-за того, что не удалось найти правильный баланс машины. Во второй сессии удалось исправить ситуацию и заметно прибавить. Сейчас предстоит внимательно изучить собранные данные и понять, за счёт можно сделать ещё один шаг вперёд. Нам это необходимо, чтобы бороться за победу в воскресенье.

В целом, день прошёл хорошо, принимая во внимание прогресс, которого удалось добиться за счёт новинок. Мы уже прибавили в Сингапуре, и здорово, что здесь удалось продолжить в том же духе. При этом у нас с Джорджем машины одинаковой спецификации.

Нам ещё нужно поработать над тем, чтобы вывести машину в оптимальный рабочий диапазон, и мы займёмся этим в третьей тренировке».

Джордж Расселл (5-й): «Продуктивный день, в который мы продолжили работу по оценке новинок. Первая тренировка прошла не лучшим образом, но во второй удалось многое исправить, и машина стала вести себя заметно лучше. При этом предстоит ещё много работы, особенно если учесть, насколько быстрыми сегодня были некоторые соперники.

На быстрых кругах мне не удалось выжать из машины максимум. Один из таких кругов мне аннулировать из-за нарушений границ трассы, а на следующем у меня возник опасный момент на первом секторе. Так что у меня есть потенциал проехать быстрее. Сегодня мы проанализируем собранные данные и посмотрим за счёт чего можно прибавить в субботу.

Как ожидалось перед началом уик-энда, между четырьмя ведущими командами отрывы минимальные. Чтобы бороться впереди, нам нужно не только прибавить перед завтрашним днём, но и хорошо провести квалификацию и гонку».