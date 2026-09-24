Антонелли заявил: «Над некоторыми вещами ещё нужно поработать»

Кими Антонелли столкнулся с проблемами гидравлики и небольшим возгоранием машины, из-за чего провёл большую часть первой тренировки в Баку в боксах. В перерыве между сессиями команда заменила на его машине силовую установку, поэтому лидер личного зачёта пропустил первые полчаса второй тренировки.

Несмотря на это, во второй сессии Антонелли показал второй результат, уступив лидеру Джорджу Расселлу немногим более пяти десятых.

Кими Антонелли (2-й): «Мы постарались максимально эффективно использовать оставшееся время. Я успел проехать не так и много кругов в первой сессии, а затем пропустил половину второй.

Ситуация не идеальная, особенно на такой трассе, но, в целом, нам удалось наверстать упущенное. Мне вполне комфортно в машине, но над некоторыми моментами ещё предстоит поработать, так что я жду завтра.

Работа маршалов? Я не пытался их отогнать от машины. Наоборот, я хотел, чтобы они активнее работали огнетушителями, потому что машина немного загорелась. К счастью, обошлось без серьёзных повреждений. Но да, я подбадривал маршалов, чтобы они действовали решительнее. Впрочем, они сделали всё, что могли».

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