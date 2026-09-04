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Антонелли: «Мы сосредоточились на темпе на длинных сериях»

Кими Антонелли показал третье время на тренировках в Монце, но из-за пятой силовой установки стартует с последних рядов и готовится к борьбе за поул.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.09.2026, 19:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли показал третье время по итогам пятничных тренировок в Монце. При этом он не использовал весь потенциал машины, поскольку в любом случае начнёт гонку из последних рядов — результат завтрашней квалификации на его стартовую позицию не повлияет.

На Mercedes Антонелли в этот уик-энд установлена уже пятая с начала сезона силовая установка. Из-за этого лидер личного зачёта получил штраф, однако Кими не слишком расстроен ситуацией.

Кими Антонелли (3-й): «Конечно, в Монце невероятно здорово! Я чувствую горячую поддержку публики, хотя сегодня день складывался не совсем так, как обычно. Мы больше сосредоточились на темпе на длинных сериях кругов – честно говоря, это было немного странно.

Но в целом пятница сложилась неплохо, мы собрали большой объём информации и будем готовиться к оставшимся дням уик-энда. На этой трассе можно применять множество разных подходов, которые помогут пробиваться вперёд, и сегодня, когда я ехал за машинами соперников, старался присматриваться к их действиям, подмечал, что они делают не так, как мы, как расходуют энергию, и это было очень интересно.

Однозначно, Ferrari претендуют на поул на этой трассе, ведь они получили модернизированные двигатели, что однозначно позволило им сделать шаг вперёд и прибавить на прямых. При этом мы знаем, насколько хорошо их машины справляются с поворотами, поэтому не сомневаюсь, что за поул развернётся настоящее сражение».

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Источник

Андреа Кими Антонелли (291)Mercedes (862)

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