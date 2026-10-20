Антонелли: «Мы просто должны довести дело до конца»

Перед Гран При США внимание прессы к Кими Антонелли заметно усилилось. Уже в этот уик-энд итальянский гонщик Mercedes может досрочно завоевать титул — ранее мы рассказывали, при каких условиях это станет возможным.

Лидер личного зачёта чемпионата мира уже приехал в США. В рамках насыщенной программы Кими успел примерить классическую ковбойскую шляпу-стетсон и посетить тренировку баскетбольного клуба «Сан-Антонио Спёрс». Там он, в частности, сфотографировался с центровым команды Виктором Вембаньямой, чей рост составляет 224 см.

Рост Кими — примерно 172 см, поэтому снимок получился особенно впечатляющим.

Фото: F1news.ru

Без общения с прессой также не обошлось. На этот раз разговор шёл уже о гонках.

«О гонках я думаю постоянно, – приводит слова Антонелли американское издание Racer. – Когда я дома, то всегда где-то гоняю – или на трассе в Мизано на Mercedes AMG GT63 моего отца, или на симуляторе, или на картодроме.

При этом о Формуле 1 и моей ситуации в чемпионате стараюсь думать поменьше. Мне кажется, что если уделять этому слишком много времени, то, вероятно, есть риск, что можно начать тревожиться. А дома хочется расслабиться, заниматься обычными делами.

Но могу сказать, что я люблю мыть свою машину и всегда делаю это вручную, а не на автоматической мойке, причём делаю очень тщательно. Потому что я люблю автомобили, мне нравится ухаживать за машиной, нравится, когда она чистая и снаружи, и внутри…»

Кими заявил о себе уже в первых гонках этого сезона: он поднялся на подиум в Австралии, а затем одержал победу в Китае на втором этапе чемпионата. Сейчас на его счету уже восемь побед, и нет сомнений, что останавливаться на этом он не собирается.

«В этом году я лучше контролирую свои действия, больше полагаюсь на людей из моего окружения, которые помогают мне решать разного рода второстепенные вопросы, – продолжил Антонелли. – И большего всего лично меня волнует одно: на трассе я должен показывать максимально возможные результаты.

В этом году у меня более правильный настрой, я чувствую, что люди, которые со мной работают, меня хорошо оберегают и заботятся обо мне, поэтому я могу сосредоточиться на самом важном.

Если бы я, перейдя в Формулу 1, оказался не в Mercedes, а в команде поменьше, то, неверное, всё было бы проще, но здесь объём работы очень большой, в том числе большая нагрузка и за пределами трассы, намного больше встреч с деловыми партнёрами и разного рода рекламных акций. Но для топ-команды это нормально.

Поймите меня правильно: я очень рад, что сразу стал гонщиком Mercedes, ведь мне кажется, что здесь я смог очень многому научиться. Особенно важно, что я сразу научился справляться с прессингом…

В начале года я совершенно не ожидал, что уже в этом сезоне смогу претендовать на титул, хотя, конечно, очень рад, что оказался в нынешней ситуации, и очень благодарен команде. Поэтому моя задача в том, чтобы продолжать атаковать. Когда я чувствую уверенность в машине, то знаю, что могу бороться за победы и подиумы. И теперь мы просто должны довести дело до конца».