Антонелли о новинках: «Мы пока не знаем, работают ли новинки»

После второго места в Сепанге Кими Антонелли пока не берётся оценивать, насколько эффективными оказались новинки, подготовленные командой.

Вопрос: Кими, поздравляю, если не с победой, но с тем, что вы увеличили отрыв в личном зачёте до 84 очков. Вы отлично стартовали, возглавили гонку, но в итоге Макс Ферстаппен на Red Bull оказался быстрее…

Кими Антонелли: Да, Макс был очень быстр по ходу всего уик-энда. В Red Bull отлично справились, а у нас возникло больше сложностей, чем в прошлых гонках.

Мы всё не до конца разобрались с новинками, а неровности трассы и жаркая погода ещё больше осложнили нам жизнь. Надеюсь, в Сингапуре мы найдём подходящие настройки и прибавим в скорости. В Сепанге второе место было нашим максимумом.

Вопрос: Особенности трассы не позволили раскрыть потенциал ваших новинок? Понимает ли команда, был это шаг вперёд или назад?

Кими Антонелли: На этот вопрос нам ещё предстоит ответить. На самом деле, мы пока не знаем, позволили ли эти новинки прибавить в скорости.

Нужно сказать, что в этом сезоне, когда мы оказывались на действительно старом асфальте, у нас возникали проблемы. Например, в Зандфорте машины McLaren были заметно быстрее, особенно на старом асфальте. Для шин старый асфальт – очень жёсткий, возможно, всё связано с этим.

В итоге трасса и покрытие осложнили нам понимание того, помогли ли новинки повысить эффективность машины. Но я уверен, команда собрала много информации, мы её проанализируем, и к Сингапуру будем иметь гораздо более чёткое представление о поведении новинок и, надеюсь, сможем лучше раскрыть их потенциал.

Вопрос: Вы финишировали на пару секунд позади Макса и на пару секунд впереди Льюиса. Вы ведёте борьбу с двумя сильнейшими гонщиками разных поколений. Насколько вы учитесь, наблюдая за умением Макса управлять ходом гонки, и за опытом Льюиса, который ни при каких обстоятельствах не сдаётся? Чувствуете ли вы, что на вас влияют эти уроки?

Кими Антонелли: Хороший вопрос. Знаете, это здорово – иметь возможность ехать рядом с Максом и Льюисом, которые переписали историю этого спорта. Я стараюсь учиться как можно больше, когда еду рядом.

Сегодня был отличный пример того, как Макс провёл рестарт на сликах и и скользкой трассе. Он лучше располагал машину, лучше чувствовал сцепление в первых двух поворотах, благодаря чему меня обогнал. Всегда неприятно, когда тебя обгоняют, но я использую этот опыт в будущем.

Что касается Льюиса, мы много раз, на протяжении многих лет, видели, что даже когда дела идут плохо, он всегда сохраняет хладнокровие и старается сделать всё возможное, чтобы добиться наилучшего результата.