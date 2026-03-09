Антонелли: «Мой результат — во многом заслуга команды»

Кими Антонелли начал свой второй сезон в Формуле 1 с уверенного выступления на Гран При Австралии, где он стартовал и финишировал на втором месте. Представитель команды Mercedes поделился своими впечатлениями от уик-энда в ходе официальной пресс-конференции FIA, ответив на вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос о ходе гонки, Антонелли признался, что не был полностью уверен в своих шансах вернуться в лидирующую группу после старта. Он отметил, что темп болида был высоким, что позволило ему чувствовать себя уверенно на первом отрезке дистанции. Однако на жёстких шинах гонщик столкнулся с гранулированием, что осложнило ситуацию в середине гонки, но ближе к финишу темп вновь улучшился.

Ключевым моментом гонки Кими назвал старт. По его словам, на выходе из последнего поворота возникли технические проблемы, что привело к потере мощности и, как следствие, к неудачному старту и потере нескольких позиций. Несмотря на это, Антонелли отметил высокую скорость машины и подчеркнул, что смог получить удовольствие от борьбы на трассе. Особую благодарность он выразил механикам Mercedes за проделанную работу после третьей тренировки, подчеркнув, что успех стал возможен во многом благодаря их усилиям. Теперь команда готовится к следующему этапу — Гран При Китая.

В ходе пресс-конференции Антонелли также прокомментировал эффективность нового режима обгона. Он отметил, что на автодроме в Мельбурне этот режим оказался очень действенным и привёл к большому количеству обгонов, особенно на первых кругах. Кими добавил, что на трассах подобного типа нововведение способствует зрелищной борьбе, однако на других автодромах эффект может быть менее выраженным. По его мнению, для окончательных выводов необходимо провести ещё несколько гонок по новому регламенту.

Говоря о приобретённом опыте, Кими Антонелли отметил, что уик-энд в Мельбурне стал важным этапом для всей команды. Он подчеркнул разницу между тестами и полноценным гоночным уик-эндом, отметив, что в Китае будет важно быстро адаптироваться к работе с энергией и настройками, поскольку у команд будет только одна тренировка перед квалификацией. По его словам, гонка в Мельбурне была одной из самых сложных для начала сезона из-за особенностей трассы, но полученный опыт оказался ценным как для пилотов, так и для инженеров.

Антонелли добавил, что команда теперь лучше понимает направление дальнейшей работы над машиной. Он обратил внимание на высокие темпы развития в нынешнем сезоне и подчеркнул важность точных решений, чтобы не упустить лидерские позиции в условиях быстро меняющейся расстановки сил.