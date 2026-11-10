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Антонелли мечтает о проведении финала сезона в Имоле

Кими Антонелли вернулся в Болонью после победы в чемпионате мира спустя 73 года: гонщик Mercedes рассказал о триумфе, семье и планах на 2027 год.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.11.2026, 13:01·3 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера вечером Кими Антонелли прибыл на родину. После посадки самолёта в аэропорту Болоньи гонщик Mercedes услышал первые поздравления ещё до того, как вышел на итальянскую землю.

По радио на борт бизнес-джета передали сообщение: «От имени Итальянского управления гражданской авиации наши диспетчеры поздравляют нового чемпиона мира! Молодец, Кими!»

В аэропорту Антонелли ждали друзья, около двух десятков болельщиков и журналисты. Гонщик успел пообщаться с представителями прессы:

«Я ещё не в полной мере осознал, что выиграл титул, ведь это такое важное событие… Когда я понял, что смогу стать чемпионом мира? В Монце – уже тогда я сказал, что постараюсь это сделать. И, конечно, посмотрим, может быть, финал сезона перенесут в Имолу. Было бы замечательно, если чемпионат завершится ещё одной гонкой в Италии, это вообще моя мечта!»

Альберто Аскари завоевал титул чемпиона мира в 1953-м. После этого Италии пришлось ждать 73 три года, прежде чем победителем стал гонщик из этой страны. Антонелли также пообещал покрасить волосы в цвета итальянского флага, хотя пока неясно, говорил он серьёзно или шутил.

Отвечая на вопрос об этом, Кими с улыбкой сказал: «Я должен быстро решить, ведь завтра улетаю в Англию на базу Mercedes… В общем, думаю, что это будет наполовину итальянский триколор, а наполовину сочетание красного и синего цветов в честь Болоньи. В эти дни постараюсь найти время, чтобы как следует отпраздновать с друзьями и семьёй, но впереди ещё три гонки. Сейчас я всё ещё испытываю очень сильные эмоции, но потом надо будет начинать думать о подготовке к 2027 году, и мне уже хочется повторить успех.

Мне нужна ещё хотя бы неделя, чтобы всё осознать, к тому же наша команда завоевала и Кубок конструкторов, что тоже очень важно. Mercedes – великолепный коллектив, и все его сотрудники каждый день выкладываются по максимуму, чтобы помочь нам, гонщикам, так что я просто счастлив!

Я уже давно не был на родине, и мне хочется поскорее навернуть большую тарелку пасты тальятелле – должен сказать, в тех странах, где мы в последнее время выступали, еда была не самая лучшая. Но теперь я просто рад, что вернулся домой к семье и друзьям!»

Источник

Андреа Кими Антонелли (358)Mercedes (968)

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