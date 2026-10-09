«Машина ведёт себя очень непредсказуемо», — заявил Антонелли.

В квалификации к спринту в Сингапуре Кими Антонелли на обновлённой машине уступил Джорджу Расселлу почти шесть десятых секунды. При этом Расселл проводит уик-энд на W17 прошлой конфигурации. После сессии Кими отметил плохую управляемость автомобиля и признался, что его ожидает сложный уик-энд.

Джордж Расселл (2-й): «Мы показывали конкурентоспособную скорость на протяжении всего дня, с первых же кругов тренировки. Мы знали, что Макс быстр, но на финал квалификации он выбрал другую стратегию с одним быстрым кругом. Кто знает, как всё могло бы получиться, но я вполне доволен вторым местом.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что старая версия машины вполне хороша. Посмотрим, что завтра Кими сможет сделать на обновлённой машине. Команда пока не видит признаков того, что новинки не работают, но решающее слово остаётся за секундомером. Пока результаты не впечатляют, но посмотрим – возможно, завтра всё будет иначе.

Стартовать в спринте будет сложно из-за того, что на левой и правой стороне трассы сцепление значительно отличается. В прошлом году парни, стартовавшие со стороны поула, имели огромное преимущество, поэтом, возможно, мне придётся думать не о борьбе за лидерство, а о том, чтобы удержать вторую позицию».

Кими Антонелли (7-й): «Честно говоря, я одновременно удивлён и не удивлён результатом. Уже в первой тренировке у меня возникли серьёзные проблемы, поэтому нам ещё многое нужно сделать, чтобы разобраться в особенностях этих обновлений.

Пилотировать машину очень сложно из-за того, что она ведёт себя очень непредсказуемо. В таких условиях очень сложно собрать вместе круг. Жаль, ведь у меня были большие надежды, но сессия получилась очень сложной».

Если завтра мы ничего не придумаем, то нас ждёт сложный уик-энд. Я пока не вижу, за счёт чего можно отыграть семь десятых. Возможно, ночью вместе с Боно мы что-нибудь придумаем с настройками. Я же со своей стороны тоже постараюсь прибавить. Посмотрим, какой результат завтра будет».