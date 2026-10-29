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Антонелли и Боттас из-за недомогания не приехали на трассу

Кими Антонелли пропустит пресс-конференцию в Мехико из-за вирусного заболевания. Mercedes ждёт его возвращения к работе в пятницу, Валттери Боттас тоже заболел.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.10.2026, 20:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Mercedes сообщили, что Кими Антонелли заболел. В четверг он не приедет на трассу в Мехико и пропустит все запланированные встречи с прессой. Команда ожидает, что в пятницу лидер личного зачёта сможет вернуться к работе.

«Сегодня Кими плохо себя чувствует и восстанавливается после вирусного заболевания, – говорится в сообщении Mercedes. – В качестве меры предосторожности FIA освободила его от обязательного общения с прессой, чтобы он мог отдохнуть перед началом уик-энда. Рассчитываем, что завтра Кими вернётся к работе».

Проблемы со здоровьем возникли и у Валттери Боттаса. Гонщик Cadillac также пропустит общение с журналистами. Накануне мексиканская пресса сообщала, что Валттери активно дегустировал тако в местных заведениях.

«К сожалению, Валттери Боттас сегодня не сможет принять участие в общении с прессой в Мехико из-за плохого самочувствия, – говорится в сообщении Cadillac. – Команда решила дать ему день на отдых, чтобы он мог восстановиться.

Это мера предосторожности, которая на данный момент не влияет на его участие в оставшейся части гоночного уик-энда. Мы продолжим следить за его состоянием и при необходимости сообщим об изменениях».

Источник

Mercedes (942)Валттери Боттас (225)Андреа Кими Антонелли (338)Cadillac F1 (298)

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