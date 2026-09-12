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Антонелли показал лучшее время в третьей тренировке

Кими Антонелли показал лучшее время в третьей тренировке Гран-при Мадрида, а Льюис Хэмилтон и Оливер Берман попали в аварии на новой трассе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.09.2026, 15:03·4 мин
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Фото: F1news.ru

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Новая мадридская трасса продемонстрировала непростой характер. В пятницу команды отмечали проблемы с шинами: их было трудно прогреть к началу круга, а во время заезда они быстро изнашивались. Утром в субботу участники продолжили искать решения.

Особенности трассы и опыт гонок молодёжных серий позволили предположить, что обгонов в гонке будет немного. Вероятно, ключевую роль сыграет квалификация, поэтому команды сосредоточились на настройках для быстрого круга и работе с мягкими составами.

Машину Арвида Линдблада в Racing Bulls, повреждённую накануне, не успели восстановить. Потребовалась замена шасси, из-за чего гонщик пропустил субботнюю тренировку.

Не обошлось и без новых инцидентов. Элбон задел колёсами стену и отправился в боксы, передав автомобиль механикам: повреждения получила задняя подвеска. Сайнс заблокировал шины в 7-м повороте и остановился в нескольких сантиметрах от стены, а Стролл заехал в карман безопасности в 20-м повороте.

Через 23 минуты на трассе появились красные флаги. Хэмилтон атаковал на быстром круге, показал лучший результат во втором секторе, но в третьем заблокировал шины и врезался в барьер в последнем повороте.

Льюис Хэмилтон на трассе
Фото: F1news.ru

Сессию остановили. Льюис пытался самостоятельно добраться до боксов на повреждённой машине, однако инженер попросил его остановиться в безопасном месте.

Восстановление барьеров затянулось, поэтому организаторам пришлось привлечь технику. Спустя некоторое время дирекция гонки остановила тренировку и обратный отсчёт. Секундомер остановился на отметке 15:38 до конца сессии.

Ремонт ограждения продолжался, а пауза могла нарушить дальнейший график: субботние сессии были плотно распланированы до восьми вечера. Возобновить тренировку удалось лишь через сорок минут после не слишком сильного удара машины Хэмилтона о барьер.

На заключительную серию кругов все гонщики выехали на Soft, однако вскоре красные флаги появились вновь. Берман разбил машину в 11-м повороте. Левая половина автомобиля получила серьёзные повреждения, и механикам Haas F1 будет непросто подготовить его к началу квалификации.

Оливер сообщил, что с ним всё в порядке, и извинился. После удара сработал датчик опасной перегрузки, поэтому медицинская машина доставила Бермана в медицинский центр для осмотра.

Антонелли возглавил протокол, показав время 1:32.797.

Результаты третьей тренировки

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. К.АнтонеллиMercedes1:32.797-13
2. Ш.ЛеклерFerrari1:32.963+0.16613
3. О.ПиастриMcLaren1:32.986+0.18912
4. Л.НоррисMcLaren1:33.033+0.23613
5. М.ФерстаппенRed Bull1:33.172+0.3759
6. Д.РасселлMercedes1:33.499+0.70211
7. Л.ЛоусонRed Bull1:33.902+1.10514
8. Н.ХюлкенбергAudi1:33.933+1.13614
9. Л.ХэмилтонFerrari1:34.284+1.4875
10. Г.БортолетоAudi1:34.288+1.49115
11. Ф.КолапинтоAlpine1:34.346+1.54914
12. Э.ОконHaas1:34.430+1.63312
13. О.БерманHaas1:34.481+1.68412
14. А.ЛиндбладRacing Bulls1:34.505+1.7087
15. Ю.ЦунодаRacing Bulls1:34.565+1.76812
16. П.ГаслиAlpine1:34.971+2.17413
17. Ф.АлонсоAston Martin1:35.020+2.22317
18. К.СайнсWilliams1:35.464+2.66715
19. Л.СтроллAston Martin1:35.570+2.77312
20. С.ПересCadillac1:36.441+3.64413
21. В.БоттасCadillac1:36.670+3.87313
22. А.ЭлбонWilliams2

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