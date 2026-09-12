Антонелли показал лучшее время в третьей тренировке

Солнечно. Сухо. Воздух +25…26С, трасса+45…49С.

Новая мадридская трасса продемонстрировала непростой характер. В пятницу команды отмечали проблемы с шинами: их было трудно прогреть к началу круга, а во время заезда они быстро изнашивались. Утром в субботу участники продолжили искать решения.

Особенности трассы и опыт гонок молодёжных серий позволили предположить, что обгонов в гонке будет немного. Вероятно, ключевую роль сыграет квалификация, поэтому команды сосредоточились на настройках для быстрого круга и работе с мягкими составами.

Машину Арвида Линдблада в Racing Bulls, повреждённую накануне, не успели восстановить. Потребовалась замена шасси, из-за чего гонщик пропустил субботнюю тренировку.

Не обошлось и без новых инцидентов. Элбон задел колёсами стену и отправился в боксы, передав автомобиль механикам: повреждения получила задняя подвеска. Сайнс заблокировал шины в 7-м повороте и остановился в нескольких сантиметрах от стены, а Стролл заехал в карман безопасности в 20-м повороте.

Через 23 минуты на трассе появились красные флаги. Хэмилтон атаковал на быстром круге, показал лучший результат во втором секторе, но в третьем заблокировал шины и врезался в барьер в последнем повороте.

Фото: F1news.ru

Сессию остановили. Льюис пытался самостоятельно добраться до боксов на повреждённой машине, однако инженер попросил его остановиться в безопасном месте.

Восстановление барьеров затянулось, поэтому организаторам пришлось привлечь технику. Спустя некоторое время дирекция гонки остановила тренировку и обратный отсчёт. Секундомер остановился на отметке 15:38 до конца сессии.

Ремонт ограждения продолжался, а пауза могла нарушить дальнейший график: субботние сессии были плотно распланированы до восьми вечера. Возобновить тренировку удалось лишь через сорок минут после не слишком сильного удара машины Хэмилтона о барьер.

На заключительную серию кругов все гонщики выехали на Soft, однако вскоре красные флаги появились вновь. Берман разбил машину в 11-м повороте. Левая половина автомобиля получила серьёзные повреждения, и механикам Haas F1 будет непросто подготовить его к началу квалификации.

Оливер сообщил, что с ним всё в порядке, и извинился. После удара сработал датчик опасной перегрузки, поэтому медицинская машина доставила Бермана в медицинский центр для осмотра.

Антонелли возглавил протокол, показав время 1:32.797.

Результаты третьей тренировки