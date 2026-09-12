Антонелли показал лучшее время в третьей тренировке

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Новая мадридская трасса продемонстрировала непростой характер. В пятницу команды отмечали проблемы с шинами: их было трудно прогреть к началу круга, а во время заезда они быстро изнашивались. Утром в субботу участники продолжили искать решения.
Особенности трассы и опыт гонок молодёжных серий позволили предположить, что обгонов в гонке будет немного. Вероятно, ключевую роль сыграет квалификация, поэтому команды сосредоточились на настройках для быстрого круга и работе с мягкими составами.
Машину Арвида Линдблада в Racing Bulls, повреждённую накануне, не успели восстановить. Потребовалась замена шасси, из-за чего гонщик пропустил субботнюю тренировку.
Не обошлось и без новых инцидентов. Элбон задел колёсами стену и отправился в боксы, передав автомобиль механикам: повреждения получила задняя подвеска. Сайнс заблокировал шины в 7-м повороте и остановился в нескольких сантиметрах от стены, а Стролл заехал в карман безопасности в 20-м повороте.
Через 23 минуты на трассе появились красные флаги. Хэмилтон атаковал на быстром круге, показал лучший результат во втором секторе, но в третьем заблокировал шины и врезался в барьер в последнем повороте.
Сессию остановили. Льюис пытался самостоятельно добраться до боксов на повреждённой машине, однако инженер попросил его остановиться в безопасном месте.
Восстановление барьеров затянулось, поэтому организаторам пришлось привлечь технику. Спустя некоторое время дирекция гонки остановила тренировку и обратный отсчёт. Секундомер остановился на отметке 15:38 до конца сессии.
Ремонт ограждения продолжался, а пауза могла нарушить дальнейший график: субботние сессии были плотно распланированы до восьми вечера. Возобновить тренировку удалось лишь через сорок минут после не слишком сильного удара машины Хэмилтона о барьер.
На заключительную серию кругов все гонщики выехали на Soft, однако вскоре красные флаги появились вновь. Берман разбил машину в 11-м повороте. Левая половина автомобиля получила серьёзные повреждения, и механикам Haas F1 будет непросто подготовить его к началу квалификации.
Оливер сообщил, что с ним всё в порядке, и извинился. После удара сработал датчик опасной перегрузки, поэтому медицинская машина доставила Бермана в медицинский центр для осмотра.
Антонелли возглавил протокол, показав время 1:32.797.
Результаты третьей тренировки
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. К.Антонелли
|Mercedes
|1:32.797
|-
|13
|2. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:32.963
|+0.166
|13
|3. О.Пиастри
|McLaren
|1:32.986
|+0.189
|12
|4. Л.Норрис
|McLaren
|1:33.033
|+0.236
|13
|5. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:33.172
|+0.375
|9
|6. Д.Расселл
|Mercedes
|1:33.499
|+0.702
|11
|7. Л.Лоусон
|Red Bull
|1:33.902
|+1.105
|14
|8. Н.Хюлкенберг
|Audi
|1:33.933
|+1.136
|14
|9. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1:34.284
|+1.487
|5
|10. Г.Бортолето
|Audi
|1:34.288
|+1.491
|15
|11. Ф.Колапинто
|Alpine
|1:34.346
|+1.549
|14
|12. Э.Окон
|Haas
|1:34.430
|+1.633
|12
|13. О.Берман
|Haas
|1:34.481
|+1.684
|12
|14. А.Линдблад
|Racing Bulls
|1:34.505
|+1.708
|7
|15. Ю.Цунода
|Racing Bulls
|1:34.565
|+1.768
|12
|16. П.Гасли
|Alpine
|1:34.971
|+2.174
|13
|17. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:35.020
|+2.223
|17
|18. К.Сайнс
|Williams
|1:35.464
|+2.667
|15
|19. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:35.570
|+2.773
|12
|20. С.Перес
|Cadillac
|1:36.441
|+3.644
|13
|21. В.Боттас
|Cadillac
|1:36.670
|+3.873
|13
|22. А.Элбон
|Williams
|2