Андретти: «Я не из тех, кто считает, что раньше было лучше»

Марио Андретти, ставший в 1978 году чемпионом мира в составе Lotus, сегодня входит в совет директоров Cadillac F1. 86-летний ветеран автоспорта приехал в Остин на Гран При США и в интервью Gazzetta dello Sport рассказал о выступлении новой команды Формулы 1 в дебютном сезоне.

Марио Андретти: «Безусловно, по сравнению с началом чемпионата прогресс есть, хотя понятно, что наша команда совсем молодая, в ней много новых сотрудников, которым ещё предстоит привыкнуть к этой атмосфере, к новому окружению. К тому же на протяжении долгого времени её штат не был до конца укомплектован.

Гонщики отлично работают, делятся с командой своим опытом, и мы надеемся, что в следующем году она станет сильнее и конкурентоспособнее.

Вероятно, я в какой-то степени романтик, но мне представляется, что Формуле 1 не хватает американского гонщика. Было бы замечательно, если бы все эти болельщики на трибунах автодрома в Остине могли приветствовать кого-то из своих соотечественников. А в остальном я считаю, что Ф1 сейчас в идеальной форме.

Я не отношусь к тем бывшим гонщикам, которые говорят, что в наше время всё было лучше, потому что каждое поколение играет по собственным правилам, у каждого поколения свои приоритеты. Но в 2026 году сезон проходит прекрасно, и в чемпионате лидирует прекрасный гонщик – Кими Антонелли. Он стал новым героем Формулы 1, и глядя на него, мы все испытываем сильные эмоции.

Я большой поклонник его таланта и в восторге от того, что Кими делает. Вскоре он станет четвёртым итальянцем, кто выиграет чемпионат мира – после меня, Альберто Аскари и Джузеппе Фарины! (смеётся). Впрочем, я знаю, что меня в списки итальянских чемпионов не включают, потому что официально я американец, но в глубине души остаюсь итальянцем!

Поэтому я рад, что Антонелли, став чемпионом мира, присоединится и ко мне тоже. Он доказал, что несмотря на молодость, у него есть все качества, необходимые отличному гонщику».

Отвечая на вопрос о самом ярком моменте сезона, Андретти выделил гонку в Монце:

«Однозначно, гонка в Монце. Я побеждал на этой трассе и знаю, что это значит, когда гонщик добивается успеха на глазах итальянских болельщиков. Более того, Кими выиграл Гран При Италии, стартовав из последнего ряда, и тот невероятный прорыв на первое место на финише он не забудет никогда.

Антонелли может одержать ещё сотню побед, но тот триумф навсегда останется совершенно особенным достижением и для него, и для всех, кто был тому свидетелем».

Говоря о следующем годе, Марио Андретти выразил уверенность в перспективах Ferrari:

«В 2026-м они сделали большой шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном, и я надеюсь, что в следующем году Скудерия будет выступать ещё более конкурентоспособно и сможет бороться за победу в чемпионате.

Льюис Хэмилтон в чемпионском стиле отыгрался после трудностей прошлого сезона, а Шарль Леклер продолжает доказывать, что он великолепный гонщик. Надеюсь, мы увидим, что в 2027 году они смогут бороться за титул, вероятно, даже соперничая с Антонелли. Все болельщики, не только итальянские, будут следить за этим с огромным интересом».