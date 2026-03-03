Андреа Стелла: В Мельбурне мы покажем все, на что способны

Команда McLaren, завоевавшая чемпионские титулы в обоих зачётах в 2025 году, активно готовится к новому сезону и намерена вновь побороться за победу, хотя руководство коллектива осознает, что повторить успех будет крайне сложно.

Андреа Стелла, руководитель McLaren, отметил, что команда удовлетворена результатами, показанными во время недавних тестов в Барселоне и Бахрейне. За девять дней пилоты McLaren преодолели более 1000 кругов, что позволило коллективу на базовом этапе доводки шасси подробно изучить возможности MCL40 и удостовериться в её высокой надёжности.

Стелла подчеркнул, что автомобиль, который McLaren представит в Альберт-парке, будет практически в той же комплектации, которая использовалась на тестах в Бахрейне, за исключением некоторых доработок в аэродинамике. Команда продолжает трудиться над снижением массы болида, оптимизацией развесовки и раскрытием потенциала силовой установки.

По словам руководителя, предстоящий сезон обещает быть насыщенным, однако коллективу предстоит справиться с непростыми задачами. Стелла добавил: команда возвращается на трассу с желанием показать максимум возможностей, и уже в первых гонках станет ясно, насколько высоки шансы на лидерство. Работа только стартует, и McLaren готова к вызовам нового чемпионата.

Роб Маршалл, главный технический директор и конструктор McLaren, обратил внимание на сложность работы с новым автомобилем после девяти дней интенсивных тестов. По его словам, нагрузка на гонщиков заметно увеличилась, что требует от коллектива оптимизации множества новых систем и инструментов. Весь технический персонал прилагает усилия для эффективного внедрения знаний, полученных как на трассе, так и в центре команды в Уокинге.

Маршалл отметил, что в ходе тестовой программы команда в первую очередь стремилась понять потенциал MCL40, получая ценные данные на каждом круге. Особое внимание уделялось работе гибридной силовой установки, поиску эффективных методов рекуперации энергии и точному выбору моментов для её использования в разных гоночных ситуациях.

Технический директор уверен, что команде удалось ответить на многие ключевые вопросы, и исследования будут продолжаться в тех направлениях, которые позволят повысить эффективность эксплуатации болида.

В Мельбурне McLaren предстоит подобрать оптимальные настройки за короткое время и работать в условиях высокого давления на трассе, которая существенно отличается от площадок предсезонных тестов.

Маршалл также отметил, что новые технические правила 2026 года вдохновляют команды на внедрение свежих инженерных идей. Перед всеми коллективами стоят похожие задачи, однако пути их решения могут отличаться, что добавляет интереса чемпионату.

Что касается MCL40, Роб Маршалл выразил удовлетворение базовыми характеристиками автомобиля. Технический штаб понимает, чего хочет достичь от машины, и планирует сосредоточиться на постоянном совершенствовании техники на протяжении всего сезона.

Для того чтобы бороться за победы, по мнению Маршалла, необходимо максимально эффективно использовать силовую установку. Он уверен, что впереди интересный и напряжённый сезон, в котором темпы развития будут очень высокими, а текущий баланс сил пока не ясен. McLaren оценивает себя в числе лидеров вместе с такими командами, как Ferrari, Mercedes и Red Bull, однако не исключает неожиданных результатов по ходу года. В команде уже ждут старта нового чемпионата.