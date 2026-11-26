Руководитель McLaren Андреа Стелла выразил сочувствие руководителю Ferrari Фредерику Вассёру, которому приходится сталкиваться с трудностями во внутрикомандном соперничестве. В прошлом году Стелла неоднократно вмешивался в борьбу Ландо Норриса и Оскара Пиастри за титул.

Андреа Стелла: «Попытка удержать двух стремящихся к победе гонщиков в рамках, заставить их работать на общие цели в ситуации, когда каждый мечтает опередить напарника – это самый сложный аспект в работе руководителя команды. Других сотрудников гораздо легче мотивировать на работу ради достижения общей цели, но гонщики от природы эгоистичны, для них прежде всего важен их собственный личный успех.

Интересы двух гонщиков не всегда совпадают с интересами команды. Для достижения правильного баланса нужно учитывать их личные амбиции, одновременно защищая цели команды. Это проблема не только Фредерика, и не только моя – это вызов, с которым сталкивается каждый руководитель команды Формулы 1, особенно когда у обоих гонщиков есть значительные личные амбиции и они напрямую конкурируют друг с другом.

Поддержание этого баланса требует огромных усилий. В нашей команде усилия, затраченные на урегулирование отношений между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, до сих пор оказывают влияние. Ресурсы и энергия, вложенные в контроль ситуации во время борьбы за титул, дались нам дорогой ценой».