Андреа Стелла о борьбе между пилотами: «Мы позволяем нашим гонщикам соперничать»

Руководство McLaren намерено подробно разобрать действия своих гонщиков на последних кругах Гран При Италии. В борьбе за позицию Ландо Норрис и Оскар Пиастри едва не столкнулись и в результате лишились возможности атаковать Макса Ферстаппена, который финишировал на подиуме.

После финиша в Монце об эпизоде рассказал Андреа Стелла. На 51-м круге Норрис попытался пройти напарника по внешнему радиусу Curva Grande — скоростного 3-го поворота. Однако Пиастри сместился влево, перекрыв траекторию Ландо, и тому пришлось выехать левыми колёсами на траву.

Действующий чемпион мира выразил недовольство по радио, заявив команде, что Оскар вытолкнул его с трассы. После финиша он несколько смягчил формулировки, оценивая произошедшее.

Стелла объяснил журналистам, почему команда не стала вмешиваться в борьбу, несмотря на то что Норрис имел более высокий темп.

«В той ситуации мы думали, что у Ландо был шанс догнать Макса, но для этого он сначала должен был опередить Оскара, – цитирует руководителя чемпионской команды RacingNews365. – Обе машины были на одинаковой резине, которая прошла одинаковое количество кругов, поэтому мы считали, что в нормальное течение гонки не стоит вмешиваться. Мы позволяем им соперничать.

Мы считаем, что действовали правильно. Полагаю, Макс всё-таки был быстрее. Просто он попала в типичную ловушку, которую мы наблюдаем в этом году: когда в Монце гонщик теряет возможность использовать слипстрим, ему приходится использовать энергию, чтобы обороняться от других гонщиков, которые едут позади него.

В момент, когда Ландо выехал колёсами на трассу, он по радио заявил, что Оскар вытолкнул его на обочину – или что-то в этом роде. На самом же деле, когда мы проанализировали этот эпизод, то выяснилось, что момент был куда менее опасным, чем казалось в пылу борьбы.

В общем, конечно, мы к нему ещё вернёмся и всё проанализируем в контексте такого рода манеры вести борьбу на трассе, ведь правы те, кто считает, кто когда напарники соперничают друг с другом, то они, вероятно, только теряют время.

Так что мы выясним, могла ли команда действовать более эффективно, чтобы бороться с Ферстаппеном. Для нас на пит-уолл это не было очевидно, и мы считали, что важнее позволить гонщикам соперничать в соответствии с нашим пониманием сути автоспорта».