Андреа Стелла: круг Ландо — своего рода шедевр

В квалификации на новом испанском автодроме MadRing Ландо Норрис завоевал поул-позицию. В решающей попытке действующий чемпион мира опередил Кими Антонелли на 0,011 секунды.

Руководитель McLaren Андреа Стелла высоко оценил выступление своего гонщика:

«Можно сказать, что это тот круг стал своего рода шедевром! Весь уик-энд мы видим, что. что если нам удаётся всё собрать воедино, то мы почти не уступаем лучшим машинам.

Поэтому мы продолжаем работать, стараясь постепенно, шаг за шагом повышать скорость. Думаю, Ландо это удалось не только в последней попытке в финале квалификации. Если хотите получить тему для новости, то она в том, что в последнем повороте Норрис допустил ошибку, которая стоила ему трёх десятых.

В общем, он проехал невероятный круг! По-моему, это совершенно точно был один из лучших кругов в его жизни, если не считать последнего поворота. Ему просто удалось реализовать всё, на что способна машина.

Поул нас порадовал, с другой стороны, результаты в группе лидеров настолько плотные, что если вы проиграете всего несколько десятых, то окажетесь на 7-й позиции, как Оскар Пиастри. Всё это очень интересно и обещает захватывающую гонку».

Стелла также объяснил, почему McLaren не удавалось демонстрировать высокий темп на предыдущих сессиях испанского уик-энда:

«Если помните, на некоторых предыдущих гонках мы говорили, что наша машина не лучшим образом ведёт себя на относительно небольших скоростях. MCL40 с самого начала уик-энда очень быстра на скоростных секциях круга на MadRing, и мы это видели, однако гонщикам не хватало уверенности на торможениях и входе в медленные повороты.

Поэтому мы пересмотрели настройки и подход к пилотированию, стараясь, чтобы гонщики работали за рулём всё более уверенно, и в итоге добились, что под конец квалификации лучшее время на первом секторе было именно у нас. Это уже само по себе неплохое достижение, ставшее результатом хорошей работы всей команды как на трассе, так и на базе в Уокинге.

Я уже говорил, что перед этим гоночным уик-эндом у нас почти не было информации о мадридской трассе, а в предыдущие дни Ландо, по-моему, не проехал ни одного круга с большим количеством топлива в баке машины. Кроме того, все выяснили, что резина здесь довольно сильно гранулируется, поэтому я не уверен, что у команд есть чёткое понимание тактики на предстоящую гонку. В общем, будет весело!»