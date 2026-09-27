Андреа Стелла рассказал, что команда сделала выводы

После безрезультатного для McLaren уик-энда в Баку руководитель команды Андреа Стелла обратился к болельщикам.

Андреа Стелла: «Всем привет! Мы уезжаем из Баку без очков, к огорчению Оскара и Ландо, всей команды и всех наших болельщиков.

Гонка получилась сложной. У нас были все шансы побороться за подиум, особенно у Оскара, но нужно признать, что мы не смогли предоставить Ландо и Оскару достаточно быструю машину. Нам не хватало скорости на прямых, Ландо и Оскару приходилось всё время смотреть в зеркала, поскольку их постоянно атаковали.

Команда сделала выводы. Мы используем этот опыт, чтобы сделать машину более конкурентоспособной, обеспечить себе возможность бороться за подиумы и победы на трассах любого типа.

Теперь мы отправляемся в Малайзию, где пройдёт Гран При Бахрейна. Это совершенно другая трасса с другими требованиями к машине.

Мы знаем, что MCL40 способна выигрывать гонки — мы убедились в этом совсем недавно, и хотим повторить в Малайзии. Оставайтесь с нами и поддержите в эти трудные моменты — именно сейчас мы особенно остро чувствуем вашу поддержку, именно сейчас она нам нужна больше всего.

Я очень благодарен вам всем за то, что вы остаетесь с командой. Оставайтесь с нами в этом путешествии. После Гран При Бахрейна в Малайзии я вновь выйду на связь. Всего вам наилучшего».