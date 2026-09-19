Андерсон о том, как уменьшить влияние фактора случайности

Гэри Андерсон, ранее занимавшийся конструированием гоночных машин, а теперь работающий техническим экспертом The Race, считает действующие правила Формулы 1 несовершенными. Он предлагает внести в регламент несколько простых изменений.

В Формуле 1 есть обстоятельства, которые давно меня меня раздражают. Первая гонка на новом автодроме в Мадриде наглядно это показала.

Начать стоит с режима виртуального автомобиля безопасности — VSC.

Безусловно, это лучше, чем каждый раз выпускать на трассу реальный сейфти-кар, когда машина останавливается. Однако при строгом соблюдении гонщиками правил жёлтых и двойных жёлтых флагов, а также последовательном применении простых штрафных санкций необходимость часто вводить VSC могла бы отпасть.

Тем не менее подобные ситуации продолжают возникать и негативно влияют на ход гонок.

Ландо Норрис ни в коем случае не должен был упустить победу на MadRing: он её не заслуживал. Пилот McLaren полностью контролировал Гран При Испании, поскольку возглавлял пелотон, но в итоге уступил Кими Антонелли. После гонки даже лидер личного зачёта признал: «Здорово, что мы выиграли гонку, однако это произошло не так, как бы мне хотелось. Я считаю, что сегодня победы заслуживал Ландо».

Норрис начал гонку на шинах Medium и, стартовав с поула, успел создать заметный отрыв. Однако в конце 14-го круга, после того как он проехал мимо въезда на пит-лейн, гоночный директор объявил режим VSC из-за остановки машины Лэнса Стролла.

Соперники Норриса смогли провести пит-стопы почти без потери времени. При этом VSC отменили до того, как действующий чемпион мира получил возможность воспользоваться таким же преимуществом на следующем круге.

Решение может быть простым и даже не потребует менять правила: после введения VSC все гонщики должны хотя бы один раз проехать по стартово-финишной прямой.

В таком случае каждый пилот получил бы возможность провести пит-стоп с минимальными потерями времени. Одновременно это снизило бы влияние везения и невезения на результат гонки.

Похожий принцип уже действует при появлении на трассе реального автомобиля безопасности. Когда он возвращается на пит-лейн, гонщикам запрещено обгонять до пересечения линии старта-финиша.

Норрис мог проиграть победу по другим причинам, но в Мадриде у него фактически отняли шанс выиграть гонку, хотя сам он не сделал ничего для этого.

Возникает вопрос: может ли подобная ситуация использоваться намеренно, чтобы повлиять на результат гонки? В этот раз этого не произошло, однако к теме, возможно, придётся вернуться ближе к концу чемпионата, когда начнётся подсчёт очков и несколько гонщиков будут иметь примерно одинаковое количество.

Кто-то может возразить, что предлагаемая мера способна сократить число кругов, на которых идёт борьба. Но если вспомнить ситуацию в Мадриде, продолжительность VSC увеличилась бы лишь примерно на 20 секунд, поэтому разница оказалась бы небольшой.

Проблема красных флагов

Есть и ещё один момент, который вызывает недовольство: речь идёт о красных флагах во время квалификации. Гонщик, из-за которого сессия останавливается, не несёт серьёзных последствий, если не считать возможного ремонта машины. Зато пилоты, находившиеся на быстрых кругах, вынуждены прерывать свои попытки и напрасно расходовать по одному комплекту шин.

Почему бы не сделать так, чтобы красные флаги действовали только от линии старта-финиша до места аварии? Тогда гонщики, проходящие быстрые круги, могли бы завершить свои попытки.

Если потребуется выезд медицинского автомобиля, он всё равно направится на трассу с пит-лейн — то есть с участка, где уже началась бы зона красных флагов.

Разумеется, гонщики, чьи машины находятся между линией старта-финиша и местом аварии, всё равно потеряют по одному комплекту резины. Но здесь уместно вспомнить старую истину: угодить всем одновременно невозможно. По крайней мере, такой подход иногда позволил бы избежать ущерба для части участников.

Что касается наказания гонщика, по вине которого появились красные флаги, то в Формуле 2 у пилота, из-за которого квалификация была нейтрализована, аннулируются все квалификационные круги. Лично я считаю это чрезмерной мерой. Однако справедливым решением было бы аннулировать лучший круг такого гонщика. От этого может зависеть выход в следующую часть квалификации или даже стартовая позиция, если авария произошла в финале.

Кроме того, если красные флаги появляются во время гонки, не стоит разрешать гонщикам переходить на шины другого состава, чтобы это не засчитывалось как выполнение требования об обязательном использовании двух составов резины.

Менять шины можно было бы для снижения риска повреждений или проколов, но в такой ситуации все участники находятся в одинаковых условиях. Это вновь позволило бы уменьшить влияние случайности на итог гонки: кто-то мог провести пит-стоп до появления красных флагов, а кто-то — нет.