Бывший конструктор гоночных машин Гэри Андерсон начал карьеру в Формуле 1 механиком ещё в 70-х годах. За это время он успел познакомиться со многими героями автоспорта разных эпох. Поэтому его прогноз о том, что Кими Антонелли в будущем способен превзойти все статистические рекорды, заслуживает внимания. Своим мнением Андерсон поделился в издании The Race.

Гэри Андерсон: «До конца чемпионата остаётся всё меньше гонок, и становится понятно, что если Кими и упустит титул, то по своей вине, а не потому, что кто-то сможет его опередить.

В конце августа ему исполнилось 20 лет, и в Монце он, стартовав с 19-й позиции, одержал победу, и при этом ему удалось сохранить машину, не потерять переднее крыло и не застрять в гравийной ловушке, а это говорит о его зрелости уже в таком возрасте.

Если он продолжит расти в профессиональном отношении и добиваться новых успехов, то я вполне уверен, что победы в чемпионатах выведут его на очень высокий уровень, и он сможет превзойти Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона, хотя у обоих по семь титулов.

Согласен, одну экскурсию на обочину он всё же совершил, и, вероятно, было у него ещё несколько менее серьёзных промахов, которых мы не видели, но в целом он безупречно провёл гонку, справившись с прессингом на своём домашнем этапе сезона.

Когда стало понятно, что скорость машины Ferrari не позволяет претендовать на подиум, тифози со всей страстью болели за Антонелли, и эта победа в Монце останется в его памяти навсегда. Он стал первым итальянцем, одержавшим победу в гонке Формулы 1 на этой трассе за 60 лет, и теперь публика будет его поддерживать, наверное, раз в десять сильнее.

Если кто-то считает, что Джордж Расселл упустил победу из-за того, что команда не позвала его на пит-стоп, когда был введён режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), то это полная ерунда. Лично я на месте стратегов Mercedes действовал бы точно так же.

Расселл был на жёстких шинах, смело намереваясь доехать на них до финиша, а на машине Антонелли стояла резина Medium, и ему было бы несколько сложнее преодолеть всю дистанцию гонки – вероятно, примерно на последних пяти кругах у него бы начались проблемы. Поскольку он отправился за свежим комплектом таких шин, это привело к потере позиции, поэтому затем ему пришлось атаковать на пределе, чтобы отыграться.

Но одно замечание я бы ему всё-таки сделал: вовсе незачем было под самый финиш показывать лучшее время круга, ведь он и так лидировал. Конечно, когда гонщик демонстрирует все свои скоростные возможности, это производит впечатление, однако в этом не было совершенно никакой необходимости. Питеру Боннингтону, гоночному инженеру Кими, будет о чём с ним поговорить.

Стоит отметить, что Антонелли стартовал на жёстких шинах и собирался проехать на них много кругов, но после остановки гонки красными флагами у него уже не было выбора, кроме как перейти на Medium, чтобы выполнить требование об использовании сликов двух разных составов.

Если говорить о Ferrari и разборках между её гонщиками в первой шикане на первом круге, то лично я считаю, что Хэмилтон действовал излишне агрессивно в отношении напарника. А потом Леклер разбил машину на выходе из Parabolica, и всё это не позволило Скудерии претендовать на подиум, хотя я считаю, что темп SF-26 в любом случае был недостаточно высоким. В общем, в Маранелло должны это признать и продолжать разбираться со своими проблемами.

Не сомневаюсь, что для Ferrari это будет ещё один сезон несбывшихся ожиданий – просто потому, что их машина недостаточно хороша.»