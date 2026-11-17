Автоэксперт Сергей Целиков назвал самые продаваемые автомобильные бренды, вышедшие на российский рынок в 2026 году. Лидером к середине ноября стал Jeland: продажи марки достигли почти 13 тыс. машин. Вторую позицию занял премиальный Esteo.

Jeland появился весной этого года, заменив Jaecoo. Как отметил Целиков, бренд уже несколько месяцев удерживается в «десятку» лидеров российского авторынка.

Продажи автомобилей Esteo стартовали в июле. К середине ноября в России зарегистрировали около 6 тыс. машин этой марки. Модельный ряд бренда сформирован на основе китайских автомобилей премиальных марок Exeed и Exlantix.

С момента начала продаж в середине лета Volga реализовала более 4,3 тыс. автомобилей. В первой половине ноября марка вошла в топ-15 российского авторынка. По словам Целикова, основным фактором такого результата стал кроссовер Volga K50, являющийся аналогом Geely Monjaro.

Автомобили Tenet Plus поступили в продажу в сентябре. К середине ноября было реализовано 2,1 тыс. экземпляров, что аналитик назвал «бодрым стартом». В основу бренда легла китайская линейка Lepas, принадлежащая Chery.

Продажи электромобилей и гибридов UMO приближаются к 2 тыс. машин. Бренд был создан компанией EVM Pro и «Яндексом» на базе моделей GAC. Производство первой модели на заводе «Москвич» началось в начале года, а в ноябре покупателям представили второй автомобиль — семейный гибридный кроссовер UMO 8. Пока его приобрели чуть более сотни человек.

Сергей Целиков также отметил два российских бренда, продажи которых пока остаются небольшими. Электромобиль «Атом» поставили на учет в количестве 74 штук, а первую модель представительского бренда Senat — седан Senat 900, являющийся аналогом Hongqi H9, — реализовали в количестве 51 экземпляра.