Алонсо: «Мы знали, что уик-энд не будет простым»

Длинный прямой участок трассы в Баку оказался крайне неудачным для Aston Martin. На протяжении всего уик-энда автомобили с моторами Honda уступали соперникам, а в гонке оба пилота команды досрочно завершили выступление.

Фернандо Алонсо (сход): «К сожалению, мне пришлось сойти с дистанции. Мы теряли много времени на прямых и должны всё тщательно проанализировать.

Мы знали, что уик-энд не будет простым, так и получилось. Такова наша текущая ситуация, посмотрим, удастся ли нам лучше выступить в следующей гонке».

Лэнс Стролл (сход): «Возникла утечка охлаждающей жидкости и мне сказали остановиться. Позади ещё один тяжёлый уик-энд, но мы знали, что в Баку будет непросто.

Позитивных моментов не так много. Основное внимание сейчас мы уделяем решению этих проблем с прицелом на 2027-й».