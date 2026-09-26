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Алонсо: «Мы знали, что уик-энд не будет простым»

Алонсо и Стролл досрочно завершили гонку в Баку: Aston Martin теряла время на прямых, а утечка охлаждающей жидкости усугубила проблемы команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.09.2026, 17:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Длинный прямой участок трассы в Баку оказался крайне неудачным для Aston Martin. На протяжении всего уик-энда автомобили с моторами Honda уступали соперникам, а в гонке оба пилота команды досрочно завершили выступление.

Фернандо Алонсо (сход): «К сожалению, мне пришлось сойти с дистанции. Мы теряли много времени на прямых и должны всё тщательно проанализировать.

Мы знали, что уик-энд не будет простым, так и получилось. Такова наша текущая ситуация, посмотрим, удастся ли нам лучше выступить в следующей гонке».

Лэнс Стролл (сход): «Возникла утечка охлаждающей жидкости и мне сказали остановиться. Позади ещё один тяжёлый уик-энд, но мы знали, что в Баку будет непросто.

Позитивных моментов не так много. Основное внимание сейчас мы уделяем решению этих проблем с прицелом на 2027-й».

Источник

Фернандо Алонсо (329)Лэнс Стролл (193)Aston Martin (650)

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