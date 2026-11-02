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Алонсо сообщил: «Возникла та же самая проблема с MGU-K»

Гонщики Aston Martin Алонсо и Стролл сошли на 6-м круге Гран-при Мехико из-за проблемы с мотор-генератором MGU-K и батареей, команда готовится к этапу в Бразилии
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.11.2026, 02:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики Aston Martin завершили выступление на Гран При Мехико уже на 6-м круге. Оба были вынуждены сойти с дистанции из-за проблем с силовой установкой.

Фернандо Алонсо (сход): «День завершился неудачно. Мы понимали, что у нас будут сложности, но когда приходится сходить с дистанции так рано, остаётся только расстраиваться. Вновь возникла та же самая проблема с мотор-генератором MGU-K, из-за которой мы были вынуждены прекратить квалификацию.

В такие дни мы получаем трудные уроки, но продолжаем учиться. Я прилагаю все возможные усилия, чтобы сохранять мотивацию, и продолжу выкладываться по максимуму в процессе подготовки к этапу в Бразилии».

Лэнс Стролл (сход): «У нас возникла проблема, и на 6-м круге пришлось остановить машину, чтобы избежать повреждения батареи. Тяжёлый день для команды, которая весь уик-энд трудилась, не считаясь со временем.

И всё-таки нам есть о чём подумать, если говорить о машине, ведь всего через несколько дней мы отправимся в Бразилию. Посмотрим, что у нас получится в следующий уик-энд».

Источник

Фернандо Алонсо (366)Лэнс Стролл (210)Aston Martin (696)

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