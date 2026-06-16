Алонсо: «Возможно, в Австрии старт будет из пит-лейна»

Перед стартом Гран-при в Барселоне на болиде Фернандо Алонсо были заменены несколько элементов силовой установки. В результате испанский пилот Aston Martin был вынужден начать гонку с пит-лейн.

Однако завершить дистанцию Алонсо не удалось. Его выступление было прервано из-за технических неполадок, связанных с батареей. После схода гонщик поделился подробностями произошедшего и сообщил, что на следующем этапе в австрийском Шпильберге его, вероятно, вновь ждёт старт с пит-лейн.

Фернандо Алонсо отметил: «Инженер сообщил по радио, что необходимо срочно остановить машину и покинуть кокпит. Обычно такие сообщения связаны с проблемами в системе ERS, когда требуется немедленно покинуть автомобиль. На этот раз неисправность оказалась связана с батареей».

Пилот подчеркнул, что команде пришлось заменить некоторые компоненты силовой установки, которые вышли из строя во время заезда. Это может привести к дополнительным штрафам и вновь повлиять на стартовую позицию в Австрии.

Алонсо добавил, что Aston Martin сталкивается не только с нехваткой скорости, но и с проблемами надёжности. По его словам, болид пока далёк от желаемого уровня, и коллективу предстоит решить немало задач.

Гонщик выразил уверенность в необходимости сплочённой работы команды и подчеркнул, что коллектив не собирается сдаваться. Он напомнил о единственном очке, заработанном в Монако, и отметил готовность бороться до конца даже при старте с последних позиций, используя любые возможности, которые могут появиться в ходе гонки.

Алонсо также отметил, что команда связывает надежды с улучшениями во второй части сезона. Он выразил уверенность, что запланированные обновления должны повысить конкурентоспособность Aston Martin, однако подчеркнул, что реальный эффект от новинок ещё предстоит оценить.

Пилот завершил, что обновления должны привести к увеличению скорости болида, однако опыт прошлых лет показал, что не все технические новшества оправдывали ожидания. Коллектив продолжает работать и рассчитывает на успехи в ближайшем будущем.