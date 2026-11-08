Алонсо заявил: «В воскресенье меня больше устроит дождь»

В квалификации Гран-при в Сан-Паулу Фернандо Алонсо впервые в этом сезоне пробился в финал, показав высокий уровень мастерства в непростых погодных условиях. Aston Martin позволяет ему бороться за высокие позиции только на мокрой трассе, и двукратный чемпион мира сумел этим воспользоваться.

Фернандо Алонсо (9-й): «Сложные были условия, но это Интерлагос! Вы же понимаете, что у нас богатый опыт выступлений на этой трассе, но основная трудность заключалась в том, что на машинах этого поколения под дождём мы почти не ездили.

И шины для сильного дождя, и промежуточная резина в этом году изменилась, так что мы всё ещё продолжаем эксперименты, ведь на предыдущих этапах сезона на таких шинах мы проехали недостаточно много кругов.

Мы решили рискнуть и первыми перейти на промежуточную резину, но думаю, что и на шинах для сильного дождя мне удалось проехать довольно неплохой круг. Однако если бы мы ничего не стали менять, то вряд ли прошли бы в финал квалификации.

Погода позволила всем проехать только два быстрых круга. Но на первом мои шины были ещё совсем холодными, и сцепления не было вообще, а если говорить о втором, то ещё на первом круге я израсходовал слишком много энергии, поскольку думал, что успею проехать только один быстрый круг. И этот опыт мне тоже надо будет учесть на будущее.

Если завтра вновь будет плохая погода, то у нас появится какой-то шанс: на мокрой трассе можно либо сойти с дистанции из-за глупой ошибки, либо заработать очки. Думаю, на этой стадии сезона мы предпочитаем рискнуть. Так что завтра меня больше устроит дождливая погода».