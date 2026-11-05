Алонсо: «В последних гонках мы заметно прибавили»

На прошлой неделе в Мехико Фернандо Алонсо удалось проехать только пять кругов. Несмотря на это, перед началом уик-энда в Интерлагосе он сохраняет оптимистичный настрой.

Фернандо Алонсо: «С бразильской трассой у меня связаны самые приятные воспоминания. В последние годы этапы в Интерлагосе проходили в формате с субботним спринтом, сейчас мы вернулись к традиционному формату, у нас будет больше времени на тренировки и настройку машины. Посмотрим, что из этого выйдет.

В последних гонках мы явно прибавили. В Сепанге всё прошло неплохо, в Сингапуре оказалось сложнее, но всё равно лучше, чем в первой половине сезона. В Остине мы по ходу всего уик-энда выглядели неплохо, даже с учетом того, что машина пострадала во время гонки. В Мексике мы выглядели неплохо в плане скорости, но с надежностью возникли проблемы.

Надеюсь, здесь мы всё исправим, тем более, что на этой трассе всё должно быть проще, в том числе из-за меньшей высоты над уровнем моря и других факторов. Если машина будет так же эффективна в поворотах, то, надеюсь, мы сможем хорошо провести уик-энд и, что ещё важнее, финишируем в гонке.

Что значит хорошо? На данном этапе сезона, когда машины стабильны с точки зрения технических характеристик и обновлений, можно ориентироваться на места с 12 по 14-е. Если держаться в районе этих позиций на тренировках и стартовать с них, можно заработать очки».