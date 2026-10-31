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Алонсо отметил: «В Мехико мы ближе к соперникам, чем обычно»

Фернандо Алонсо оценил темп Aston Martin после тренировок Гран При Мехико, где занял 12-е место; команда столкнулась с проблемами батареи и сцепления.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.10.2026, 03:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо завершил вторую тренировку Гран При Мехико на двенадцатой позиции. Испанец уступил Шарлю Леклеру, показавшему лучшее время, менее восьми десятых. По словам гонщика Aston Martin, темп AMR26 на мексиканской трассе выглядит обнадёживающе.

В первой тренировке Лэнса Стролла заменял Джек Кроуфорд, однако из-за проблем с батареей ему пришлось досрочно завершить сессию. Во второй тренировке Стролл вернулся за руль и показал 20-е время, уступив напарнику более секунды.

Фернандо Алонсо (12-й): «С точки зрения темпа пятница в Мехико прошла для нас неплохо. Сегодня мы были немного ближе к соперникам, чем на предыдущих этапах. В Мехико непростая трасса, поэтому обнадёживает, что мы хорошо начали уик-энд.

Большая высота над уровнем моря создаёт свои сложности, но сегодня вечером мы продолжим работать над машиной и постараемся добиться от неё максимума в субботу и воскресенье».

Джек Кроуфорд (19-й в первой сессии): «В целом, день получился неплохим, несмотря на то, что сессию пришлось закончить досрочно. Мне пришлось остановиться прямо на трассе из-за проблем с батареей, но до этого мы успели выполнить часть запланированной программы.

До возникновения проблемы всё шло по плану, так что я получил полезный опыт за рулём машины Формулы 1 и остался доволен проделанной работой.

Я впервые пилотировал машину с новой версией силовой установки, поэтому было много нового по сравнению с моими предыдущими тренировками, и полученную информацию я смогу использовать в дальнейшей работе на симуляторе.

Машине не хватало сцепления с трассой, поэтому мы старались подобрать настройки с учетом этих особенностей».

Источник

Фернандо Алонсо (362)Aston Martin (693)Лэнс Стролл (208)Джек Кроуфорд (15)

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