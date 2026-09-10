Алонсо ожидает, что в Мадриде дела пойдут лучше, чем в Монце

На сегодняшней пресс-конференции FIA в Мадриде Фернандо Алонсо рассказал о предстоящем Гран При Испании. При этом гонщик не стал раскрывать конкретные планы на следующий год.

Фернандо Алонсо: «Уик-энд обещает быть очень интересным, тем более в этом сезоне у нас привилегия – мы дважды выступаем в Испании. Трасса новая, поэтому всем предстоит решать непростую задачу – как можно быстрее её изучить на тренировках.

Мадридскую трассу простой не назовёшь, здесь нужно активно атаковать поребрики, а также вызывает вопросы уровень сцепления. К тому же эти новые машины всегда очень сложно настраивать, тем более на новой трассе, так что трудностей будет много. При этом Мадрид – один из самых красивых городов мира, и невероятно здорово, что здесь теперь проходит Гран При. Для любого гонщика победа на этой трассе будет очень много значить.

Мы в этот уик-энд не ставим перед собой конкретных целей. В Будапеште и Зандфорте наша машина неплохо себя показала, но затем в Монце с её длинными прямыми мы вновь столкнулись с проблемами.

Поскольку мадридская трасса сочетает черты всех трёх, то, по-моему, мы можем рассчитывать на результаты, которые будут где-то посередине, от 12-го до 17-го места, но это нам ещё предстоит выяснить. Для меня важнее всего будет выжать побольше из нашего шасси. В Мадриде наши дела должны идти получше, чем в Монце.

Но для меня важнее всего тот факт, что за годы моей карьеры в Испании произошли большие перемены, от Формулы 1 до картинга, ведь различные испанские команды выступают в разных категориях гонок на одноместных машинах, кроме того, теперь в стране есть мой музей. Благодаря всем этим многочисленным изменениям я испытываю гордость за свою карьеру».

На вопрос о том, скоро ли Фернандо примет решение относительно своих занятий в 2027 году, двукратный чемпион мира ответил:

«Ещё не скоро. Важно понять, какими в следующем году будут правила, скажутся ли поправки к техническому регламенту на характере гонок и пилотировании или нет. Я много раз говорил, что пилотирование этих машин не доставляет особого удовольствия, но в 2027-м что-то должно измениться, и. надеюсь, что это будет шаг в нужном направлении.

В то же время вместе с командой мне предстоит определиться, какая программа на следующий год будет для наиболее подходящей, поэтому я пока не знаю, проведу его за рулём машины или в какой-то иной роли. Но я собираюсь помогать команде, так что никуда не тороплюсь».