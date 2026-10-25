Алонсо ожидает, что в гонке придётся «больше обороняться, чем атаковать»

Фернандо Алонсо занял пятнадцатое место в квалификации в Остине. После штрафов Арвида Линдблада, Габриэля Бортолето и Франко Колапинто пилот Aston Martin начнёт гонку двенадцатым. По его словам, в заезде ему, вероятно, чаще придётся обороняться, чем атаковать.

Лэнс Стролл показал восемнадцатый результат и завершил выступление уже в первой части квалификации.

Фернандо Алонсо (15-й): «В Остине машина ведёт себя немного лучше, что и позволило в третий раз в сезоне выйти во вторую часть. Благодаря штрафам я старую немного выше наших естественных позиций.

Думаю, в гонке мне придётся больше обороняться, чем атаковать, но произойти может всё, что угодно, так что должно быть интересно».

Лэнс Стролл (18-й): «Вчера мне было комфортно за рулём, но в третьей тренировке я потерял много времени из-за того, что повредил машину о поребрик, что замедлило наш прогресс.

В квалификации у машины была сильная избыточная поворачиваемость и задним колёсам не хватало сцепления – получилась самая сложная сессия уик-энда. В гонке постараемся найти возможности для улучшения результата».