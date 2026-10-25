Главная Новости Aston Martin Алонсо ожидает, что в гонке придётся «больше обороняться, чем атаковать»
Новости

Алонсо ожидает, что в гонке придётся «больше обороняться, чем атаковать»

Фернандо Алонсо начнёт Гран-при США в Остине 12-м после штрафов соперников. Пилот Aston Martin ждёт гонку с упором на оборону, Лэнс Стролл стартует 18-м.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.10.2026, 02:22·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо занял пятнадцатое место в квалификации в Остине. После штрафов Арвида Линдблада, Габриэля Бортолето и Франко Колапинто пилот Aston Martin начнёт гонку двенадцатым. По его словам, в заезде ему, вероятно, чаще придётся обороняться, чем атаковать.

Лэнс Стролл показал восемнадцатый результат и завершил выступление уже в первой части квалификации.

Фернандо Алонсо (15-й): «В Остине машина ведёт себя немного лучше, что и позволило в третий раз в сезоне выйти во вторую часть. Благодаря штрафам я старую немного выше наших естественных позиций.

Думаю, в гонке мне придётся больше обороняться, чем атаковать, но произойти может всё, что угодно, так что должно быть интересно».

Лэнс Стролл (18-й): «Вчера мне было комфортно за рулём, но в третьей тренировке я потерял много времени из-за того, что повредил машину о поребрик, что замедлило наш прогресс.

В квалификации у машины была сильная избыточная поворачиваемость и задним колёсам не хватало сцепления – получилась самая сложная сессия уик-энда. В гонке постараемся найти возможности для улучшения результата».

Источник

Фернандо Алонсо (353)Лэнс Стролл (205)Aston Martin (680)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация