Главная Новости Фернандо Алонсо Алонсо уже начал тестировать машину для «Дакара-2027»
Новости

Алонсо уже начал тестировать машину для «Дакара-2027»

Фернандо Алонсо замечен на тестах Dacia Sandrider в Марокко: двукратный чемпион Формулы 1 может вновь вернуться в ралли-рейд «Дакар» в 2027 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.10.2026, 09:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Накануне гоночного уик-энда в Сингапуре Фернандо Алонсо категорично опроверг слухи о возможном участии в ралли-рейде «Дакар» в январе 2027 года. Эти сообщения появились за несколько дней до этого.

Тем не менее гонщик отправился в Марокко, где начал тестировать гоночный внедорожник, подготовленный для «Дакара». Об этом в социальных сетях сообщил журналист Жерар Фарре.

Он разместил несколько фотографий, сделанных издалека. На снимках хорошо видно, как Алонсо в чёрном комбинезоне и тёмном шлеме подходит к чёрному автомобилю, на кузове которого отсутствуют логотипы.

Автомобиль, рядом с которым запечатлён Алонсо, действительно является Dacia Sandrider. Именно на такой машине в минувшем январе Нассер Аль-Аттия в шестой раз выиграл легендарный супермарафон. При этом, согласно пока не подтверждённой информации, для ралли-рейда 2027 года известная британская компания Prodrive готовит автомобили, которые будут брендированы как Aston Martin.

Теперь остаётся понять, как Фернандо объяснит свою поездку в Марокко во время паузы между Гран При Сингапура и США. Очевидно, что журналисты спросят его об этом.

Dacia Sandrider, независимо от названия, заметно отличается от гоночного внедорожника Toyota Hilux, на котором Алонсо выступал на «Дакаре» в 2020 году. В тот период категории T1+ ещё не существовало.

Сам факт участия Фернандо в тестах, которые проходили на этой неделе, как минимум свидетельствует о том, что двукратный чемпион Формулы 1 не исключает возвращения в «Дакар». Сейчас он, судя по всему, продолжает размышлять над такой возможностью.

Источник

Фернандо Алонсо (347)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация