Алонсо уже начал тестировать машину для «Дакара-2027»

Накануне гоночного уик-энда в Сингапуре Фернандо Алонсо категорично опроверг слухи о возможном участии в ралли-рейде «Дакар» в январе 2027 года. Эти сообщения появились за несколько дней до этого.

Тем не менее гонщик отправился в Марокко, где начал тестировать гоночный внедорожник, подготовленный для «Дакара». Об этом в социальных сетях сообщил журналист Жерар Фарре.

Он разместил несколько фотографий, сделанных издалека. На снимках хорошо видно, как Алонсо в чёрном комбинезоне и тёмном шлеме подходит к чёрному автомобилю, на кузове которого отсутствуют логотипы.

Автомобиль, рядом с которым запечатлён Алонсо, действительно является Dacia Sandrider. Именно на такой машине в минувшем январе Нассер Аль-Аттия в шестой раз выиграл легендарный супермарафон. При этом, согласно пока не подтверждённой информации, для ралли-рейда 2027 года известная британская компания Prodrive готовит автомобили, которые будут брендированы как Aston Martin.

Теперь остаётся понять, как Фернандо объяснит свою поездку в Марокко во время паузы между Гран При Сингапура и США. Очевидно, что журналисты спросят его об этом.

Dacia Sandrider, независимо от названия, заметно отличается от гоночного внедорожника Toyota Hilux, на котором Алонсо выступал на «Дакаре» в 2020 году. В тот период категории T1+ ещё не существовало.

Сам факт участия Фернандо в тестах, которые проходили на этой неделе, как минимум свидетельствует о том, что двукратный чемпион Формулы 1 не исключает возвращения в «Дакар». Сейчас он, судя по всему, продолжает размышлять над такой возможностью.