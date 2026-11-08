Алонсо отметил: «Уик-энд оставил несколько позитивных моментов»

Фернандо Алонсо провёл яркую гонку в Сан-Паулу, однако не смог набрать очки. Его напарник по Aston Martin Лэнс Стролл досрочно завершил выступление.

Фернандо Алонсо (12-й): «Машина была в порядке, особенно в поворотах, я провёл несколько интересных дуэлей. Это одна из тех гонок, где мы были наиболее конкурентоспособны в этом сезоне, но на прямых нам не хватало скорости.

Я хорошо стартовал на мокрой трассе, но потом не смог избежать столкновения с Берманом, потерявшим контроль над машиной в третьем повороте. Уик-энд оставил несколько позитивных моментов, а чтобы сократить отставание и добиваться большего, нам нужно напряженно работать при подготовке машины к следующему сезону».

Лэнс Стролл (сход): «К сожалению, из-за проблем с батареей мне пришлось сойти с дистанции. Это был ещё один сложный уик-энд в конце длинной серии из трёх гонок подряд, но мы знаем, на чём нужно сосредоточиться при подготовке к следующему сезону.

Теперь всё внимание концовке сезона, до отправки в Лас-Вегас мы постараемся решить некоторые текущие проблемы, чтобы в оставшихся гонках выглядеть лучше».