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Алонсо отметил: «Уик-энд оставил несколько позитивных моментов»

Фернандо Алонсо рассказал о гонке в Сан-Паулу: Aston Martin была конкурентоспособна в поворотах, но не хватило скорости на прямых, а Лэнс Стролл сошёл.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.11.2026, 23:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо провёл яркую гонку в Сан-Паулу, однако не смог набрать очки. Его напарник по Aston Martin Лэнс Стролл досрочно завершил выступление.

Фернандо Алонсо (12-й): «Машина была в порядке, особенно в поворотах, я провёл несколько интересных дуэлей. Это одна из тех гонок, где мы были наиболее конкурентоспособны в этом сезоне, но на прямых нам не хватало скорости.

Я хорошо стартовал на мокрой трассе, но потом не смог избежать столкновения с Берманом, потерявшим контроль над машиной в третьем повороте. Уик-энд оставил несколько позитивных моментов, а чтобы сократить отставание и добиваться большего, нам нужно напряженно работать при подготовке машины к следующему сезону».

Лэнс Стролл (сход): «К сожалению, из-за проблем с батареей мне пришлось сойти с дистанции. Это был ещё один сложный уик-энд в конце длинной серии из трёх гонок подряд, но мы знаем, на чём нужно сосредоточиться при подготовке к следующему сезону.

Теперь всё внимание концовке сезона, до отправки в Лас-Вегас мы постараемся решить некоторые текущие проблемы, чтобы в оставшихся гонках выглядеть лучше».

Источник

Фернандо Алонсо (371)Лэнс Стролл (212)Aston Martin (707)

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