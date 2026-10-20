Алонсо организует аукцион в поддержку собственного фонда

Фернандо Алонсо выставил на аукцион возможность проехать быстрый круг в Барселоне. Победитель лота станет пассажиром Aston Martin Vantage Class 1 из сезона DTM 2019 года, за рулём которого будет сам гонщик. Часть выручки Алонсо направит в свой фонд.

Предварительная стоимость лота оценивается в 12 000–18 000 долларов. Заезд запланирован на 16 декабря в Барселоне.

Победитель аукциона сначала пройдёт инструктаж, после чего наденет гоночный костюм и шлем. Затем он проедет с Фернандо Алонсо два быстрых круга в качестве пассажира. Во время заезда участники смогут общаться по рации.

Круги запишут на видео. Пассажир получит запись на персонализированной флешке, а также подписанный Алонсо комбинезон.

Фернандо Алонсо: «Я очень люблю скорость и предстоящий заезд – это мой способ открыть эту дверь для тех, кто любит этот спорт так же сильно, как я».