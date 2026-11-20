В первой тренировке Гран При Лас-Вегаса Джек Кроуфорд выступал вместо Фернандо Алонсо, однако из-за дождя американский гонщик ограничился установочным кругом. Лэнс Стролл пропустил первую сессию, а во второй провёл сокращённую программу на мокрой трассе.

По итогам второй тренировки Фернандо Алонсо и Педро де ла Роса оценили работу команды и особенности погодных условий.

Фернандо Алонсо (10-й): «Сегодняшние времена не репрезентативные, поскольку трасса была мокрой, и мы не смогли как следует поработать. В нашем распоряжении будет третья тренировка, в которой предстоит со всем разобраться, особенно с шинами и уровнем их деградации на сухой трассе.

Думаю, завтра ключевое значение будет иметь прогрев шин в таких прохладных условиях. В любом случае, все в равных условиях».

Педро де ла Роса: «На подсыхающей трассе мы видели, как шины работают всё лучше по мере прогрева. Последние несколько кругов сессии получились очевидно быстрее, когда трасса начала подсыхать.

Оба гонщика получили в этой сессии максимум возможной информации, но трасса оставалась влажной, поэтому у них не было возможности оценить слики».