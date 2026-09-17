Алонсо пополнил свою коллекцию автомобилей редким Bugatti

Фернандо Алонсо стал владельцем редкого гиперкара Bugatti 16.4 Veyron Grand Sport, оснащённого 8-литровым четырехтурбинным W16.

В социальных сетях опубликовали видео, на котором Фернандо забирает эксклюзивный автомобиль из салона в Монако.

Гиперкар способен развивать максимальную скорость 407 км/ч. До 100 км/ч он разгоняется за 2,5 секунды, до 200 км/ч — за 7,3 сек, а до 300 км/ч — за 16,7 сек.

В 2010 году журналы Top Gear и Robb Report назвали Bugatti Veyron в модификации Grand Sport «Автомобилем десятилетия».