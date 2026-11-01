Главная Новости Фернандо Алонсо У Алонсо заменят компоненты силовой установки
Новости

У Алонсо заменят компоненты силовой установки

Фернандо Алонсо досрочно завершил квалификацию в Мехико: команда Honda обнаружила перегрев узлов и заменит компоненты перед гонкой, чтобы избежать поломки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.11.2026, 12:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо досрочно завершил квалификацию в Мехико. Гонщик остановил машину на трассе по указанию своего инженера.

После сессии в команде сообщили, что телеметрия показала перегрев некоторых узлов. Чтобы избежать повреждения автомобиля, Алонсо попросили немедленно остановиться.

«Мы зафиксировали аномальные показатели в системах охлаждения, поэтому попросили остановить машину. Перед гонкой мы заменим некоторые компоненты, чтобы не допустить повторения этой ситуации в гонке», - заявили мотористы Honda.

Источник

Фернандо Алонсо (365)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Ли Авто | Li Auto объявляет цену и старт предзаказа на Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis нового поколения

Редакция·10.09.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация