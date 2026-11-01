У Алонсо заменят компоненты силовой установки

Фернандо Алонсо досрочно завершил квалификацию в Мехико. Гонщик остановил машину на трассе по указанию своего инженера.

После сессии в команде сообщили, что телеметрия показала перегрев некоторых узлов. Чтобы избежать повреждения автомобиля, Алонсо попросили немедленно остановиться.

«Мы зафиксировали аномальные показатели в системах охлаждения, поэтому попросили остановить машину. Перед гонкой мы заменим некоторые компоненты, чтобы не допустить повторения этой ситуации в гонке», - заявили мотористы Honda.