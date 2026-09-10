Алонсо прокатился по Барселоне на автомобилях из собственной коллекции

Пилотирование машины Aston Martin в этом сезоне вряд ли приносит Фернандо Алонсо удовольствие, поэтому двукратный чемпион мира ищет другие источники положительных эмоций.

Одним из них стала уникальная коллекция автомобилей гонщика. В ней представлены дорожные суперкары, исторические машины разных категорий и классов, на которых он выступал, а также другая гоночная техника, представляющая для него интерес.

После Гран При Италии, где Алонсо потерпел очередную неудачу, он отправился в Барселону. На каталонском кольце гонщик опробовал несколько автомобилей из своей коллекции и назвал этот день «одним из лучших в году».

Фото: F1news.ru

«Совершенно особенный день на автодроме в Барселоне, где я наслаждался пилотированием некоторых машин из моей коллекции, ведь они созданы именно для гоночных трасс, – поделился Фернандо на своих страницах в социальных сетях. – Исторические машины Формулы 1, спорткары категории GT и DTM – в общем, это был великолепный день! Потому что коллекционирование не означает, что эту технику нужно законсервировать – история должна продолжать жить и доставлять удовольствие.

Спасибо Сircuit de Barcelona-Catalunya за то, что это стало возможным!»