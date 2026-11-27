Фернандо Алонсо отреагировал на сенсационную новость из мира мотогонок: Марк Маркес объявил о завершении карьеры вскоре после завоевания десятого чемпионского титула. Восемь из этих побед испанец одержал в главном классе MotoGP.

33-летний Маркес считается одним из величайших гонщиков в истории мотоспорта. В этом году по количеству титулов в MotoGP он догнал Джакомо Агостини, выступавшего в 60-х и 70-х. Легендарный итальянец также восемь раз становился чемпионом в классе 500 куб.см.

Гонка в Валенсии станет для испанского гонщика последней в чемпионате мира. При этом его контракт с заводской командой Ducati рассчитан до 2028-м.

Алонсо оставил комментарий на своих страницах в социальных сетях. Его слова оказались особенно примечательными:

«Я никогда не знал, что ты собираешься предпринять, и среди того, что мне больше всего в тебе нравилось, это твоё качество занимал особое место. Даже когда казалось, что судьба гонки предрешена, я продолжал следить за твоими действиями!

Теперь мне предстоит с трудом привыкать к тому, что по воскресеньям не будет гонок с твоим участием. К счастью, я следил за твоей карьерой, Марк. Спасибо за всё, и желаю тебе насладиться следующим жизненным этапом! Спасибо, десятикратный чемпион!»

Фото: F1news.ru

Алонсо упомянул достижения Маркеса до перехода в MotoGP. В 2010 году испанец выиграл титул в классе 125 куб.см, а в 2012-м стал чемпионом Moto2.

Кроме того, десять лет назад на фестивале Honda Racing в Японии Фернандо смог проехать по трассе в Мотеги на чемпионском мотоцикле Маркеса. В тот период гонщик выступал за заводскую команду японского концерна.

Марк Маркес объявил о решении завершить карьеру в пятницу. Во время трансляции тренировки из Валенсии он показал в прямом эфире несколько плакатов с написанными от руки крупными буквами словами:

«Спасибо всем, кто участвовал со мной в этом путешествии! Надеюсь, оно вам понравилось не меньше, чем мне. Это будет моя последняя гонка в MotoGP – вместе мы вершили историю».