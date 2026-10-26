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«Нам всё испортил инцидент на первом круге», — заявил Алонсо.

Фернандо Алонсо рассказал о повреждении Aston Martin после контакта с Алексом Элбоном на Гран При США и объяснил, почему финишировал лишь 16-м.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.10.2026, 02:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо рассчитывал побороться за очки на Гран При США, однако уже на первом круге гонки его планы нарушил жёсткий контакт между Aston Martin и Williams Алекса Элбона в 11-м повороте. В результате машина двукратного чемпиона мира получила повреждения, а сам он финишировал только 16-м.

Фернандо Алонсо (16-й): «Этот инцидент нам очень сильно всё испортил, машина была повреждена, и из-за этого я на каждом круге терял по полсекунды. Если бы не это, мы были бы конкурентоспособны, и гонка в Остине могла бы стать нашей лучшей в сезоне.

Мне казалось, что мы могли побороться за очки, если бы не контакт с машиной Алекса Элбона на входе в 11-й поворот. Мы смогли продолжить гонку, но в итоге мне пришлось провести пит-стоп, чтобы поменять новое переднее крыло, из-за чего мы потеряли несколько позиций.

Тем не менее, несмотря на такой результат в этот уик-энд были и позитивные моменты».

Лэнс Стролл (15-й): «После квалификации нам пришлось кое-что поменять в машине, поскольку она была повреждена, так что гонку мы начинали с пит-лейн. Машина была способна на более высокий темп, и на протяжении значительной части дистанции я боролся с Алексом Элбоном.

Радует, что мне удалось обогнать нескольких соперников. Однако на последних кругах произошла существенная потеря прижимной силы, и теперь предстоит разобраться, с чем это связано».

Источник

Фернандо Алонсо (355)Лэнс Стролл (207)Aston Martin (683)

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