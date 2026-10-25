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Алонсо: «На трассе в Остине у нас несколько меньше проблем»

Фернандо Алонсо оценил шансы Aston Martin на Гран При США: улучшение машины позволяет стартовать 12-м, но для борьбы за очки команде нужна помощь соперников.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.10.2026, 19:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо трезво оценивает потенциал Aston Martin, но перед Гран При США у двукратного чемпиона мира есть основания рассчитывать на более успешный результат.

«Да, поведение машины определённо лучше, чем в какие-то предыдущие уик-энды, – приводит слова двукратного чемпиона мира испанская газета Marca. – На этой трассе мы явно быстрее Cadillac и Williams. По-моему, это третий раз в сезоне, когда мы прошли во вторую часть квалификации, так что в Остине мы чуть более конкурентоспособны. Посмотрим, что удастся предпринять, чтобы заработать очки.

Всё зависит от того, как будут развиваться события. Безусловно, когда ты стартуешь так близко к первой десятке, произойти может всё, что угодно, однако нам всё-таки нужна помощь тех машин, которые впереди нас. Мы знаем, что из-за штрафов некоторые быстрые машины стартуют из дальних рядов, но по ходу гонки они станут для нас угрозой.

Но мы хотя бы сможем участвовать в борьбе, а это позволяет получить от гонки больше удовольствия. Полагаю, наш результат на этой трассе стал приятным сюрпризом. Похоже, что за исключением двух длинных прямых на остальных участках круга здесь у нас несколько меньше проблем.

Пока всё идёт неплохо, хотя были определённые сложности, связанные с силовой установкой, потому что на входе в повороты она выдаёт крутящий момент несколько нестабильно. На каких-то кругах машина тянула неплохо, но на других в средней фазе поворотов мне казалось, словно срабатывает ручной тормоз.

Это несколько сказывается на уверенности, но даже несмотря на это квалификация прошла неплохо. Похоже, что на этой трассе важнее всего проехать круг, избежав проблем с трафиком – именно на таких кругах удаётся показать хорошее время».

Из-за штрафов, назначенных нескольким гонщикам, Алонсо начнёт гонку с 12-й позиции.

Источник

Фернандо Алонсо (354)Aston Martin (681)

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