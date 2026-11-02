Алонсо признал: «Мы недооценили нагрузку на силовую установку»

Для гонщиков Aston Martin выступление в Мехико завершилось спустя несколько кругов после старта. Причиной стал «аномальный уровень давления в силовых установках».

Подводя итоги гоночного уик-энда, Фернандо Алонсо отметил, что команда и Honda недооценили нагрузки, которым силовая установка подвергается на высоте в Мехико.

Фернандо Алонсо: «Мы сделали всё возможное, чтобы поберечь силовую установку, но в Мехико она испытывает очень высокие нагрузки. И даже принятых мер оказалось недостаточно, поэтому пришлось сойти.

В квалификации я проехал всего два круга, но особенно обидно сойти в гонке, ведь все три тренировки прошли нормально, и мы успели проехать много кругов. Но когда наступил решающий момент, квалификация и гонка, нам уже не удалось проехать достаточно кругов.

Это всё часть процесса обучения. Надеюсь, мы извлечём из этого уик-энда важные уроки. Думаю, мы недооценили, насколько сильно высота над уровнем моря осложнит работу силовой установки».