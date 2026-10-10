Алонсо считает консервативный подход вполне разумным

Фернандо Алонсо начал спринтерскую гонку в Сингапуре с 15-й позиции и завершил ее на 11-м месте. Подняться в классификации ему удалось главным образом благодаря сходам нескольких соперников, стартовавших впереди.

Фернандо Алонсо (11-й): «Спринт проходил в непростых условиях. Разумеется, пришлось довольно долго ждать, прежде чем мы смогли стартовать. В этот уик-энд мы ещё не работали на мокрой трассе, поэтому консервативный подход был вполне разумным – думаю, это правильное решение.

Хотя, возможно, трасса к тому моменту уже слишком подсохла, но заниматься какими-то экспериментами на промежуточной резине не стоило. Благодаря сходам нескольких машин мы заняли 11-е место после старта с 15-й позиции, но этого недостаточно, чтобы заработать очки».