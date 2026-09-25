Алонсо и Боттас получили новые компоненты силовой установки

В FIA утром в пятницу подтвердили замену элементов силовой установки на автомобилях Валттери Боттаса и Фернандо Алонсо.

Валттери Боттас получил третью выхлопную систему из четырёх разрешённых, поэтому штраф ему не грозит. Для Фернандо Алонсо последствия замены будут иными: после вчерашней установки новой силовой установки ему уже назначили штраф в 25 мест, а теперь его размер формально увеличится. На машине испанца установили седьмой накопитель энергии при допустимых трёх.

При этом фактического значения количество штрафных позиций не имеет. Согласно действующему регламенту при таком наказании гонщик в любом случае стартует последним.