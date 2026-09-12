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Алонсо заявил: «Это максимум, на что можно было рассчитывать»

Aston Martin столкнулась с проблемами в квалификации: Фернандо Алонсо занял 18-е место, а Лэнс Стролл не смог проехать ни одного быстрого круга.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.09.2026, 20:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В квалификации Aston Martin представлял только Фернандо Алонсо. Лэнс Стролл вновь столкнулся с техническими неполадками: на машине №18 возникла проблема, из-за которой гонщик не успел проехать ни одного быстрого круга.

Фернандо Алонсо (18-й): «Трасса сложная, и на высоких скоростях ты чувствуешь мощный прилив адреналина. Полагаю, мы показали максимальный результат, на который можно было рассчитывать в сегодняшней квалификации.

Посмотрим, чего мы сможем добиться в гонке, но похоже, что с обгонами на этой трассе могут быть сложности, поэтому надо постараться сделать всё, чтобы отыграть какие-то позиции.

Но болельщики сегодня поддерживали нас с большим энтузиазмом, здорово, что многие зрители на трибунах были в футболках и кепках Aston Martin, и мы чувствовали эту энергию публики».

Лэнс Стролл (без времени): «В квалификации у нас возникла проблема с давлением охлаждающей жидкости. Мы понимали, что в любом случае нам предстоит старт из последних рядов из-за того, что вчера на моей машине были заменены элементы силовой установки, но всё-таки я рассчитывал проехать по трассе побольше кругов.

Понятно, что у нас ещё очень много работы. Впрочем, завтра могут представиться какие-то возможности, поэтому задача в том, чтобы просто провести гонку по-своему, а там посмотрим, как она сложится».

Источник

Фернандо Алонсо (319)Лэнс Стролл (189)Aston Martin (639)

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