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«Дакар» – прямая противоположность Формуле 1, заявил Алонсо

Фернандо Алонсо провёл тесты Dacia Sandrider в Марокко, но не подтвердил участие в Дакаре-2027 и прокомментировал возможную гонку IndyCar в Барселоне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.10.2026, 11:52·3 мин
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Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо подтвердил, что на прошлой неделе в Марокко тестировал гоночный внедорожник для ралли-рейда «Дакар». Однако, по словам испанца, сам факт этих испытаний не означает его намерения снова принять участие в легендарном супермарафоне.

Во время сингапурского уик-энда, когда появились слухи о возможном выступлении двукратного чемпиона мира в «Дакаре-2027», Алонсо заявлял, что совмещать Формулу 1 с подготовкой к столь сложному соревнованию невозможно. Тем не менее спустя несколько дней он вместе со своим штурманом Марком Кома провёл тесты Dacia Sandrider в марокканской пустыне. Испытания организовала британская компания Prodrive, построившая этот автомобиль.

На тестах внедорожник был окрашен в чёрный цвет. При этом, согласно слухам, на старт январского ралли-рейда автомобили наиболее мощной категории T1+ выйдут уже в цветах и фирменном оформлении Aston Martin.

«Каждую неделю я сажусь за руль какой-нибудь гоночной машины, – заявил Алонсо, общаясь с прессой в паддоке техасского автодрома COTA. – Я много гоняю на картодроме, но ведь никто не распускает слухи, что я собираюсь выступить в чемпионате мира по картингу. В Барселоне я сел за руль McLaren Айртона Сенны, но при этом в гонках исторических машин я не участвую, а просто люблю пилотировать разные машины, это моё естественное состояние.

Я проехал всю дистанцию «Дакара» в 2020 году, и для меня, для гонщика Формулы 1, это стало тяжелейшим испытанием. Нет соревнований, которые бы в плане техники пилотирования более радикально отличались от гонок Формулы 1, чем эти, где надо уметь правильно анализировать рельеф местности и постоянно работать педалями газа и тормоза одновременно, чтобы стабилизировать машину и всё такое.

В общем, «Дакар» – прямая противоположность Формуле 1, именно с этим и связана привлекательность ралли-рейдов. Но правильно к ним подготовиться и совместить в один год Ф1 и «Дакар» очень сложно».

Алонсо, который выполняет почётную обязанность посла Circuit de Barcelona-Catalunya, также высказался о переговорах организаторов американской серии IndyCar с автодромом в Барселоне. Стороны обсуждают возможное проведение гонки на этой трассе.

«Думаю, это хорошая новость, – сказал Фернандо. – Разумеется, для нашей страны и для автодрома в Барселоне это станет историческим событием. Преимущество стационарной трассы в том, что там в любой день можно проводить тесты, и она может принимать любые гонки. Например, на прошлой неделе там проходил очередной этап WEC.

Также эта трасса принимает этап MotoGP, а теперь речь идёт об IndyCar. В этом и состоит главное преимущество таких автодромов по сравнению с городскими трассами. Каталонское кольцо выполняет важнейшую роль в деле развития автоспорта в нашей стране, ведь юниорские серии просто не выжили бы, если не было этого автодрома, где можно заниматься любыми видами гонок – от картинга до Ф4, Ф3 или Moto3.

При этом IndyCar – очень специфическая и очень американская серия. Выездные гонки всегда связаны с повышенными расходами, которые в том числе несут команды, так что в подобных проектах есть свои плюсы и свои минусы. Полагаю, промоутерам IndyCar надо прежде всего проводить гонки в США и, возможно, устраивать один или два выездных этапа, поэтому не думаю, что они продолжат расширять географию своей серии».

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